過去一年，要問問馮睎乾，是什麼飛星入宮，那麼多好演員或公眾人物去世。

當然，正如醫生專家以及周星馳所言，人總會死，地球每秒鐘死多少人，香港每分鐘又幾多人在醫院打包。社會非知名人士的命也是命，走了也沒上新聞，這事實沒人每分鐘放心上，慣了。

廖啟智忽然去了，演過太多生猛角色，最後在《十年》導演編劇鏡頭下，從他口中留給我們一句：「千祈唔好慣！」

據聞《十年》開拍時，知名演員都紛紛婉拒，廖啟智坦蕩蕩淡淡然就接下這角色，大概也是基於「千祈唔好慣」，演員專業就是演活不同角色， 形勢不容許你演一個會得罪大陸的電影，日後會受到懲罰，哪怕你演的是國安法代言人。人人都這樣想，忘了事情本身不合理，所以，「千祈唔好慣」，人唔做，我做。

現在荒誕局面，不到六年已超越《十年》。天天有人犯這犯那，開始搞不清誰跟誰，現在是上法庭受審高峰期，日日有荒誕金句，金到你大開眼界，在法官面前，檢控方負責舉證，竟然蹦出一句：「你自己犯的事，心知肚明。」警察認人，居然說：「認得，就是他，他頭髮是剷青的。」

大開眼界之後，竟然、居然就會慢慢變成戚戚然、幽幽然，再看多了，淪為當然，見慣成自然，最後用理所當然來逃避恐怖的事實。昨天四十七泛民受審拘押，今日十二囚徒回港繼續羈押，卻驚傳未審先囚禁在精神病院，跟送中慣常待遇無異。有時候不是慣不慣，是煩不煩啊。

既要生活如常，又要密切關注這些壞了心情的惡人惡事，覺得煩了、疲憊了，不奇怪。我們每個人都對奇怪現象都見怪不覺怪，更怪的怪物，手就會伸更長了。

形勢比人強，一時間抵擋不了巨人的進擊，「千祈唔好慣」就是修煉「鬼滅之刃」的武器。不慣性馴服，不鬆鬆手就接受「存在就是合理」。這是守住我們內心最後的一把尺了。

「千祈唔好慣」，不習慣又怎樣？拍桌子會提醒屎尿吞多少次也吞不下，但牢騷太盛會傷身，這時候，早走一步的吳孟達教我們：「你吹得我脹咩」？

就是不習慣你們設定的框框，讓我們習慣，「你吹得我脹咩」？好幾次，當我又開始來料，自知影響到情緒健康時，便立刻兩叔姪上身，對荒謬回一句：「你吹得我脹咩？」無釐頭就是將荒謬邏輯反轉再反轉，「點都唔會慣」加上「你吹得我脹咩？」天下無敵。