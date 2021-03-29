比起「盲目愛國」、「功利愛國」、「投機愛國」，其實還有一個更侮辱的「愛國」名詞，就是「擅自愛國」。

甚麼是「擅自」？就像狗狗未聽到主人發命令便衝出去門口要Walk，或者主人未下命令便去狗盤吃糧。

又或者團友沒有向領隊申請，便自己離開旅行路線，去了其他景點觀光，結果逾時歸隊，連累團友，影響行程。這就叫「擅自」。

如何避免「擅自」愛國？

就是愛國領隊未叫你咬H&M之前，你不覺得這個牌子有多可恨，還是天天穿着；只有等到領導一聲令下，你才急急忙忙和這個牌子反臉割席。

時間不能太早，即使H&M早在去年十月已經「辱華」扺制新疆棉，但領導未要演戲，你的愛國行動便不能早洩，否則便是「擅自」。

也不能擴大打擊範圍。譬如領導只是點名H&M，你便不能把矛頭對着NIKE愛迪達；即使允許你抗議NIKE，也最多個人罷買好了，不要脅逼中國足協或者北京冬奧也要和這些品牌切割。

愛國也要有「分寸」，誰可以掌握這個「分寸」，當然不是你我他這些屁民，只能是領導人。別忘記，領導未批准，甚麼遊行抗議是完全不可能出現的。

有些人不懂事，居然強逼官方機構和大牌子鬧翻，這就是「擅自愛國」，等於「尋釁滋事」。

香港也不能「擅自愛國」。M+的藝術政策已經舊話題冷飯一碟，艾未未的《透視研究》中指系列都已經無人再提，就像LMF一早已經不以「粗口」作賣點，為何今天才被人「發現」有問題？因為，導演覺得現在是適合時機出手，所以才發通告給群眾演員埋位。太早或太遲的演出都是「擅自愛國」，對白也要講究，幾時只批判艾未未，幾時可以點名「唐唐」大名，都是有學問，不得「擅自」出手。

香港的忠誠廢物努力避免「擅自愛國」，所以那對「Feiyue」波鞋平日都不穿，只到抗議之日才能面世。憑弔Burberry頸巾已經足夠，誰知道明天風向會否又轉，總之不要「擅自愛國」。