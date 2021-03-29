當「華嫂冰室」未從駐足近十年屏山坑頭村舊址，搬到蝦尾新村新址之前；跟我老家一分鐘之遙，朝早一杯鴛鴦奶茶一碗純番茄湯例常，間或碰到香港巿民大眾阿哥發仔周潤發，行山之後共山友也來奶茶咖啡菠蘿包早餐。坐在發哥行山組組員之間，總有平和微笑智叔廖啟智。

跟廖啟智先生不算認識，對他過去的作品也不熟悉；若與不久前離逝的「一代奸妃」琴姐李香琴比較，論影視圈歷史排名，琴姐大概是陪伴更多港人成長的Icon。

然而在剛過的星期日晚上，「智叔」離世的消息傳出，香港不在話下，一度透過香港影視奶水成長的大灣區與華人社區各式社交平台上，家人朋友同學群組上，如雪片飛來的悼念訊息近乎瘋傳。

雖獲兩度電影金像獎最佳男配角，不曾大紅大紫，數十年來沉默苦幹做好善演群眾、巿民、街坊一份子的角色；想起他的不起眼，卻不易讓人疏忽的臉容，總會聯想「好人」二字，這是他的代名詞。

這股懷念廖啟智的熱潮，可是過去我們對他疏忽的內疚反響？

總的來說，數天之間「智叔潮」反證「香港人」三字的同義：冷漠、善忘、公主病、狗眼看人低、憎人富貴厭人貧⋯⋯悼念智叔讓我們感受香港原來仍然存在着重疊Passionate氣場。

《淺田家》，日本近期火紅電影之最，萬人迷妻夫木聰與蒼井優齊齊企側，讓路予二宮和也飾演自小無所事事Late Bloomer，過三十歲後才成名，於日本東北311地震海嘯事故後，為當地居民搶救差一線便被湮沒於災後廢墟以萬計家族照片；攝影師弟弟淺田政志。

電影前三分一，自疏散細碎中梳理故事脈絡，如非妻夫木聰跟蒼井優的名字牽引，幾刻終止看下去的意欲，直至政志無心向學，卻電光石火拍了一張家族照片，雖石破未至天驚獲得攝影學院畢業作品金獎開始，幽默中帶感人肺腑至戲終。

老淺田先生中風引致半身不遂，卻不忘提醒次子政志一定要更新，拍一張已開枝散葉的淺田家族照⋯⋯電影開場時，父親躺在家裏正中位置的榻榻米上，人人黑白二色喪服；以為那是老淺田先生的喪禮⋯⋯戲終前，開估；為配合半身不遂，肢體動作難以配合，政志安排家族照場景於父親喪禮Rehearsal！

想起智叔一家年前送別早逝的幼子。自報道看到，人人眼帶淚光積極保持微笑，讓肉身遠去的年幼至親在沒有哭哭啼啼，沒有驚恐的氛圍下在家人朋友的溫馨中告別此生，走上命運下一程。

猶如黑色喜劇總會讓我淚流披面；聯想起淺田家與廖家，撩起在現實中難以進行的嚎啕大哭。

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