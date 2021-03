同W小姐拜拜之後,唔知點解諗起尊貴的忠誠愛國者議員容海恩。心諗佢係唔係著名修女學校畢業生呢?因與一位朋友約好去中環中心咖啡店Pret A Manger飲下午茶,行到去坐低之後,朋友P未到,用手機上網八卦吓,方知靚女大狀容海恩學歷唔講得笑,中一至中五讀嘉諾撒聖方濟各書院,貴為林鄭師妹,中六讀玫瑰崗,又曾轉讀German Swiss,係典型W小姐所講之書院女,考入卑斯省大學(UBC),主修電腦。回港後到城市大學讀JD,師從尊貴的議員梁美芬,2018年成為大狀。

朋友K到了,問左丁山睇緊乜,簡單講完,朋友K嘆一口氣:「就因為容海恩呢類人,搞到我地一頭煙!」先叉開一筆,飲下午茶旨在傾偈,唔係一定要to see and to be seen,凡親有老友叫飲下午茶,左丁山首選係中環中心之Pret,一來夠晒便宜(與文華酒店相比),二來地方清靜,下午好少人,坐埋一角,唔會畀人發覺,若在文華酒店咖啡室,隨時有三四個人走埋嚟打招呼也。

朋友K講現在做一啲公職,係甚麼諮詢委員會之類。現時泛民被DQ晒,剩低建制派議員,就不時有忠誠愛國者容海恩之流講吓艾未未之中指關乎國家安全,然後有黨媒攻擊,甚至所謂市民聲討,搞到雞犬不寧,不知如何應付。

朋友K係淺藍一族,佢講建制派之淺藍對近期黨媒配合某些寫手及議員連番攻擊這樣那樣,甚為不安,鬧出容海恩笑話(即批判西九M+),更令香港國際城市形象蒙羞;料不到一位如此學歷之人,藝術知識竟是如此淺薄,唔知嘉諾撒聖方濟各書院係咪不提供美術課程嘅呢?或者佢在UBC冇上過西方大學應有嘅liberal studies課程?呢啲鬼知咩,無謂討論,朋友K原來想傾以後從事公職之政治分析及應如何自處,左丁山嘅回應就係咁咁咁,不便覆述。結論就係如非人在江湖身不由己,不如請辭,回家聽佢嘅高端Hi-Fi音樂算了。朋友K話一啲淺黃嘅走得就走,淺藍備受壓力都想走,以後啲公職幾可能被深藍佔領晒,吳秋北做大哥,地產商有難!