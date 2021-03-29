血棉花點起的愛國運動如火如荼，兩岸三地明星歌星傾巢而出，紛紛和不識時務的鞋商成衣商割席，熱鬧是十分熱鬧了，但恕我天生市儈，凡事只懂得往錢看，關心的並非「分享病」末期患者從此缺乏慰寂寥的珍珠，頑疾會不會忽然不藥而癒，奇蹟般第二天起床又變了個好人，而是兄弟姊妹齊齊硬起來喊打喊殺，究竟有沒有實際的懲罰功效。杯葛「抹黑新疆」的外國牌子，當然希望逼他們跪低斟茶認錯，生意佬在商言商，骨頭只有比愛國藝人更賤，「良心發現」指日可待，不過不排除當中有Hugo Boss那樣的害群之馬，明明跪低咗都企返起身，自己壞不特已，最怕仲教壞埋左右隔籬，咁就弊傢伙。須知道棉花不是中國獨沽一味的特產，既然交易麻麻煩煩，轉移陣地把訂單交去態度較友善的國家，相敬如賓皆大歡喜，貴少少又點話，何必低聲下氣睇人臉色？

《傾城之戀》白流蘇鬧脾氣，萬能媒人徐太太不是勸她大事化小嗎，「你跟我來，大家說說笑笑，事情也就過去了，不然，明兒吃飯的時候免不了要見面的，反而僵得慌」。嘈完一輪，結果不能成功抵制外國勢力，巨額代言費又一江春水向東流，豈不是賠了夫人又折兵？從前有個美國總統登基訓話，大言不慚「別問國家可以為你做什麼，要問你可以為國家做什麼」，簡直威逼百姓無條件奉獻自己，幸好時代不同了，誠如嗌交部華大媽話齋，活在鐵蹄下的晚清已經一去不返，翠翠愛民如子，相信不會棄愛國藝人不顧，國家能夠做的肯定做——發配你哋一個二個鎮守新疆，終身代言李寧牌。