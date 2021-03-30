英國作家奧威爾小說《Animal Farm（動物農莊）》，以動物作主角，諷刺共產黨，膾炙人口；中國作家魯彥與奧威爾同時，並同樣以童話形式寫過一篇《小雀兒》，今日卻幾乎沒有人讀過。

童話中的小雀兒，歷盡人世辛酸，有一天碰到另一隻雀，向他講共產主義：「現在有幾隻狗正在對面廊下召集開會，雞呀，鴨呀，貓呀，哈吧呀，螞蟻呀，都加入了。他們主張世界主義，就是說不愛國，愛全天下。他們主張共產，就是你的東西，我可以拿來喫；我的東西，你可以拿去喫……」小雀兒欣然前去開會，只見主席在喊：「自由呀！平等呀！博愛呀！共產呀！自由呀！」小雀兒聽得滿心歡喜，直飛到主席跟前，問道：「我可以加入貴會嗎，先生？」一隻赤黑色貓說：「歡迎之至！」跟着就「唬」一聲，「猛然撲了過去，咬住了小雀兒的頭頸。他咬着，跳着，叫着，不多一刻便把小雀兒當做晚飯了」。

魯彥一九零一年出世，奧威爾則是一九零三年。魯彥寫《小雀兒》的時候，才二十五歲；奧威爾寫《動物農莊》的時候，則是四十一歲。兩者相較，《小雀兒》的確遠不及《動物農莊》描寫之深刻細膩，但那畢竟是中國最早期的反共小說。魯彥假如長命一點，成就應較為可觀。他晚一點寫的《聽潮的故事》，就勝過魯迅、巴金等名家的作品。只是魯彥一生坎坷，一九四四年在貧病之中去世。