我並非陳奕迅粉絲，但衷心感激他，因為他不惜賠了金錢又折腰，教曉大家一個深刻的人生道理：「行百里者半於九十。」此話出《戰國策》，有人解為「走百里的路，九十里只算一半」，有說「走滿百里的人，只有走九十里者一半」。不管哪個解法，都指「末路難行」，引伸每件事做到最後，總是特別困難。末路難行，許多人才晚節不保。

盛傳adidas要求單方面解約的陳奕迅，賠償6000萬港元。咦，為什麼其他藝人拍拍屁股就走，唯獨陳奕迅要賠？當然不因為「一國兩制」。據聞陳簽訂的是「全球形象代言人」合約，並非「中國代言人」，條款跟Angelababy之流不同，就出事了。若消息屬實，可知adidas非但不跪，還要透過「反制」陳奕迅給中共還以顏色。

為什麼adidas不跪呢？良知是其次，主因是利益。adidas歷史其實不太高尚：創辦人德斯勒（Dassler）兄弟曾為納粹黨效力，給國防軍造鞋，二戰時至少僱用了九名強迫勞動員工；即使十多年前，adidas也因為印尼血汗工廠而捱轟。

問題是「亡我之心不死」的外媒，振振有詞指控中共「強迫勞動」甚至「種族滅絕」，洋鬼子又普遍信納指控，那adidas就只能在「激嬲共產黨」與「得罪全世界」之間兩害取其輕了。中國市場儘管大，終究大不過五十多億人的世界市場。何況adidas、Nike等名牌，老早已把「口裏說不，荷包很誠實」的中國人看穿，對「中國式杯葛」只報以會心微笑。

陳奕迅自2011年起與adidas合作，十年之後已不是朋友，再也找不到擁抱的理由，但他畢竟向adidas示範了跪低的後果——香港雖已是中國普通城市，但香港人反應仍是國際化的，足供adidas借鑑——也算教曉adidas另一深刻道理： 跪下容易，再站起身就很難。

中共搞一場大龍鳳，到頭來只制裁了陳奕迅，想一想就覺好笑。