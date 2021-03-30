八國聯軍藉新疆棉犯中，引起義和團反擊，白人至上的品牌帝國主義如何回炮，在全球範圍也甚具看點。

H&M的瑞典總部一看準了對家貪小便宜的民族性，二認定中國人永遠無法平視、只能仰視西方白人品牌，逆市中冷笑一聲，減價三折抗中。這種族主義的一手竟大為奏效，一時間H&M 門市又恢復年宵市場般的爆滿。

而Nike更壞，欺侮黃種人不會英文，隆重推出一個英文口號，叫做Let Trash Do The Talk，配合H&M，「讓垃圾作出講話」，意思是此一全球最大市場的愛國只限於嘴炮，所謂口裏說不身體很誠實。這垃圾二字罵得歹毒，雖然瑞帝方面愚弄中國人，扭曲譯為「憑本事說狠話」——你的本事實力，我們瑞典白人年前在斯德哥爾摩某酒店門外午夜街頭一陣喧鬧打滾處見識過了——但網民也不傻，即刻發現陰謀，喝令上載的京東網刪除，否則以漢奸論處。

隨即有漢人揮動雙手，假裝邏輯理性地為洋鬼辯護，說誤會了，這句口號，人家早在二月就在日本台灣的市場推廣盛事中出現過了。但是新疆集中營問題，英國BBC兩年前就有紀錄片。瑞士的BCI當然早就知道血棉問題，既是八國聯軍，人家觸覺敏銳，情報當然深入細緻，證實日本和台灣早就為瑞典架起了炮台。為Nike辯護者，是自己想入貨吧？

然後英國名牌Burberry，因躲起來悄悄沒作聲（英國人最鬼了），也被電影「少年的你」戲中慘遭惡同學拳打腳踢欺凌的代言人周冬雨一把抓個正着，憤怒揭發英帝品牌以沉默的方式辱華，牌子一脫，即刻中止代言，也贏得全國掌聲。

不過H&M既以三折即可買下了對方民族的尊嚴，那省下的七成，其實都是付給帝國主義白人品牌做帶路黨的中港台明星藝人二毛子的天價代言費（還未知中國分部經理中間拆多少），洋人一見到三折搶包山現象，不知會不會恍然大悟：另行僱用永遠收了錢而養唔熟的黃皮膚做代言買辦，是不是很冤呢？為何不乾脆用在美國歐洲本來簽下的白人明星佐治古尼、狄卡比奧、Keira Knightley什麼的，要多付一層天價僱用另一種膚色，最後又都被二毛子反過來毀約咬一口？

洋人真活在百年前的八國聯軍時代，以為兵臨北京廣渠門，有土著紛擔來長梯，幫洋人攀登牆，指點城中地理之後，洋人扔給一疊鈔票，他們搶過去撿拾，一面沾着唾沫數鈔票一面會鞠躬道謝。

沒想到今日這個帶路中介品種，居然會倒過來踢一腳。洋人確實看錯老黃曆了。