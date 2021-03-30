還有沒有人說「唔嗅米氣」？如果還在說，是否「唔接地氣」？

驚聞衞生署跟酒吧業者溝通，客人戴口罩，用吸管飲酒的話，就有機會恢復營業，應聲想起唔嗅米氣。政策太多太亂，萬一之前原來已經有此規矩，請恕我唔接地氣，這什麼政策，什麼規矩啊。

沒去過酒吧，也在螢光幕看過，在外面走過。酒吧該有的氣氛，能吸引人「不如去飲番杯」，買醉之意不盡在酒，在周遭要有人氣，悠悠然無拘束天南地北到飄飄然。

戴着口罩，想喝一口酒，把口罩拉開一點點，讓嘴唇咬住吸管吸吮。酒是珍奶，是汽水、是果汁嗎？替被咬者吮毒的動作，是星爺設計出來的場面嗎？

酒吧大部分人都是去喝啤酒、不然就是雞尾酒，所謂「不如飲番杯啦」，有大口大口痛快下肚，笑談喝飲賣豪情者，用吸管就從李白變杜甫了。或有輕談淺酌者，就像紅酒要經過舌頭慢慢品嚐，試問吸下去，那口氣太猛酒如流水灌進去，又有何樂趣可言。

如果是這樣，不如不見，不如在家裏自備黃湯，誰也管不着。衞生署專才想出這個「唔嗅米氣」的法子，酒吧業者「地氣不足」，肉在砧板上，也只能「唔接顧客地氣」地營業下去。

一講「唔嗅米氣」，就代表這個人上了年紀，食米多過人食鹽那一代人，不食人間煙火就算了，難道就沒吃過米，聞到生活文化的味道？唯一解釋，就是他們開始追求健康，正過着戒澱粉質的瘦身生涯。

也對，不吃白飯的人越來越多，比起不接地氣更常見。不接地氣，即係離地，有人真的寸步不離地，迷上赤腳走路，用腳板底連接地球磁場，跟大自然保持平衡，視為養生秘方。

身體如此，精神亦作如是觀。做人接地氣，不外乎識人情，明事理，知世情，不曉得便利店有沒有廁紙賣，也知道選擇在便利店消費所需，至少，也是個知道份子。離地之人，往往自視為知識份子，坐在山崗上，吃飽無憂米，習慣了不吃白飯就沒力氣，殊不知世間潮流，雙腳不着地，才會被專業摀住了鼻子，嗅不到到酒吧打算千杯不醉是何種心態。

現在被人罵一聲「唔嗅米氣」，大可以反駁：「我不嬲都唔食飯㗎啦。」業餘人士研究專業政策，遭人揶揄一句「唔接地氣」，就落得離地，離地的應該上山修道去，別管人間諸事，就是造福人間。