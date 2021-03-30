「陽謀」意味開宗明義，光天化日之下進行的策劃。

相反，「陰謀」諸事，歸納為遮遮掩掩靜雞雞暗度陳倉，圖謀米已成炊已無退路，除了接受、亦只有接受的份兒。

將於今年夏季推出，自2014年動工的海洋公園新建部份，正是如假包換，「陽謀」最佳演繹。

連年多月，如火如荼沒停工推進；可惜過去幾年香港消息特別多，尤其被描繪成負面的，比正面多許多。結果將這座本可讓港人引以為傲的樂園新建部份遮蓋。初見，映入眼簾反應以一連串心底暗叫Wow Wow Wow⋯⋯新建的水上樂園Water World只能以巨無霸Gigantic稱之，如此國際架勢真係唔失禮。

除了讚賞，偶爾傳來幾聲嘆息，生不逢時疫情蔓延，經歷猶如另一次世界大戰仍然進行中；不用說吸引客人，能逐步將港門、園門重開已然萬幸。

多時以來，聽到有關海洋公園的消息似乎全屬爭拗與負面，我等蟻民對新發展部份根本無知無覺不知曉，更無從感受那份抱擁我城新建設帶來的自豪與興奮。這之後，無論如何計劃騰出數天Staycation玩個貫穿性百分百。

2014年動工新建部份名為「香港海洋公園大樹灣水上樂園」，區分昔日黃竹坑的水上樂園。位於面向南丫島山海勝景，黃竹坑之背面，首先看到新加坡舊郵政總局Revamp發展開來，以高雅馳名於世的酒店Fullerton，香港Resort分店，從中可見園方積極打造新發展部份的高檔次新定位。

新建項目其多，接近完成的各式遊戲程式讓你看在眼裏，就不用置身其中，已隱隱感受手心滴汗，今天附圖為巨型漏斗式巨浪捲輪；長期病患者步入機器之前，請先與家庭醫生聯繫檢測五臟六腑，陶傑乾脆稱之The Deepest and Darkest Cunt，簡直與男性激素對着幹，考驗腎上腺飆升；相對比舊時遊戲機高上數倍的新建水中跳樓機，笨豬跳⋯⋯等等，巨型全天候望海人造海浪泳場未免太溫和。

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