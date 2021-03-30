今天香港就像一個被迫整容的病人，明明膠眼膠頭膠鼻，仍然要裝模作樣，「無整容﹗天然臉孔﹗保證不變樣不走樣！」但其實整容效果相當驚嚇，面目全非，只能強顏歡笑，「唔係﹗同之前咪一樣！」

但一步一步，香港好多手手腳腳被割肉犧牲了。譬如奧斯卡，52年來首次香港停播，證明「50年不會不變」。無綫交出的說法是「純粹商業考慮」，這實在是天大笑話。

今年奧斯卡有內地班底、但香港人做導演的《少年的你》，入圍「最佳國際電影」那個導演正是新TVB話事人，曾志偉的兒子曾國祥。

本來，對香港人或者內地人而言，期待曾國祥的電影得獎，都應該是頭等大事，特別香港市場，多難得影片可以入圍最後階段，角逐最佳的寶座﹗單單這個賣點，已經是滿滿的商業元素，怎可能放棄？

大家心知肚明，就是為了配合內地的禁播奧斯卡命令，而內地禁播理由，便是「辱華導演趙婷」以及紀錄片《Do Not Split》「不割席」入圍。我覺得曾志偉內心一定滴血，難得兒子光宗耀祖，居然不能轉播這個難得時刻！

其實，不一定要和奧斯卡割席。有兩個方法可以既愛國又可以直播奧斯卡。

第一個方法是消極的，就是當轉播畫面去到趙婷，或者《不割席》時，馬上去廣告，夾生cut佢﹗這方面可以請教廣播處長，手起刀落，別有一手。

第二個方法是主動的。當播到《不割席》時，馬上請來特別嘉賓現場評述，就是曾經做過臨時演員的警隊一哥鄧炳強。找他出來，對着挪威講述2019年反送中的片段「消毒」，隨時補充「忠誠勇毅」的角度，又是如何英勇無雙、為民除害﹗用嚴正態度駁斥這齣電影，並且臨場播放警察自己拍的微電影，《守城》！這才是真正的香港！最好叫國家支持一哥，把這齣《守城》下屆申奧﹗何須割席？太衝動了！