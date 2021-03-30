呢期興荒謬新聞打孖上，這頭剛剛聽到無綫打爛齋缽不直播今屆奧斯卡頒獎禮，那頭傳出香港電影節開幕影片之一《風再起時》臨時抽片，背後原因是什麼，聰明的你不會猜不中。哈哈哈，宣傳機器還好意思堅稱一國兩制雷厲執行嗎，事實擺在眼前，連一國一制都攀唔上，真相是赤裸裸的「一國唔制」呀。冇直播睇，我真戥代表香港競選最佳國際影片金像獎的《少年的你》唔抵，雖然毋庸神婆畢某開壇，都有預感港產大陸片跑出的機會似乎偏低，但世事難料，它入圍五強根本是個奇蹟，既然幸運之神那麼眷顧，一不離二二不離三，萬一到時爆冷得獎，港胞冇得第一時間與有榮焉，曾導雖然「得咗」，都應該若有所失吧？至於陀衰家的究竟是趙婷抑或《Do Not Split》，當然永遠不會水落石出，我最渴望見到趙導為中女爭光，上台時涕淚交零跪玻璃向祖國認錯，「阿爺從來唔講大話㗎，當日我口出狂言，係畀美帝打咗毒針啊」，國內小粉紅全部被蒙在鼓裏，你話幾心涼。

更唔抵的是翁子光導演。以四大探長事蹟為藍本的《風再起時》，劇本不論從任何角度出發，都一定是揭露殖民地時代警隊腐敗，大家目睹昔日呂樂藍剛再對比今天一哥二哥，縱使PK鄧不及梁朝偉郭富城靚仔，盲的也看到一切趨向完善，貪污濫權一掃而空，警黑分道揚鑣無可疑，前途一片美好，簡直就是多謝中央關照的情書，點會「因技術理由」，硬生生和觀眾緣慳一面？好事之徒曾經戲稱國泰航空公司為「因航」，如今想起來真像為新常態開路──香港已正式踏入「因片」時代。