濕氣好重！

「濕」，是自然界「六淫邪氣」中，最難纏的一種。「六邪」指「風、寒、暑、濕、燥、火」，本可兵來將擋：寒來溫之；火來寒之；有風驅風；有燥潤燥；有暑消暑──但人體最怕濕邪，這敵人狡猾，無孔不入。

二十四節氣中，過了春分，又到清明、穀雨，接着下來的日子雨水漸多，天氣潮濕，大家體內濕氣也上升。近日人人容易疲倦、頭痛、乏力、腸胃不適、懶洋洋、懨懨欲睡、奄奄一息……好難受。

古語云：「千寒易除，一濕難去」，難去得過777和一眾廢物？但也得盡力排出，以免惡性循環，加重對人體的傷害。

拍打或按壓某些穴位，如「大魚際處」、「極泉」、「曲池」、「承山」……都能促進氣血，加速祛濕，但還是煲湯方便也見效。清熱健脾養生湯水，材料有「祛濕之王」赤小豆、土茯苓、薏米、牛大力、蓮子、蓮蓬、扁豆、川萆薢、大澤瀉、燈芯草、淮山……不一定全用，可排列組合──此中不能少的是五指毛桃。

五指毛桃不是桃，只因其葉五指形狀，果實長成像毛桃。主產於雲南、兩廣、福建等地，性平味甘，提高免疫力的藥材，原來是粗葉榕的根部──榕樹？想不到吧，藥用時與黃芪還是齊名的，稱「土黃芪」，但便宜多了。我很喜歡用它，可補肝、腎、肺，湯水還有清淡的椰子香味。

買五指毛桃得到可靠中藥店或現成湯包，別胡亂採藥，因其外形和香港四大毒草的「斷腸草」相近，曾有人誤服中毒，小心。

喝着湯，其實室內牆壁都有層濕氣，如淚。想到香港年來奸佞當道白色恐怖，鬱悶難去，想到社會現狀，一個一個的年輕人被趕盡殺絕，未審先囚的肥佬黎、47人、有名無名者身陷冤獄……大家都知夏天的牢最難坐，濕、熱、多蚊，且有冤無路訴……我們在香港大監獄，也記掛小監獄中的他們！

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（智叔走了，不捨……）