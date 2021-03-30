富婆議員葉劉淑儀在fb大晒Burberry頸巾引起網上哄動，連左丁山都收到大量轉發，富婆葉劉堪稱宣傳高手，能把握每一個新聞機會，插入自己生活圖片，晒命之餘更表達愛國之忠誠，香港所有愛國人士包括譚耀宗譚惠珠范徐麗泰等等，皆自嘆弗如。葉太先夫係富二代，擁有大把家財，葉太一早已經係富婆級數，昔年做政府高官，今日做愛國議員，每月所領之薪酬，純屬零用錢，百分百係賺錢買花戴，買幾件Burberry，實在閒過立秋，假如不久之後，所有不退出BCI組織嘅品牌，皆受中國網民杯葛之後，你估葉太會唔會繼續晒冷呢，譬如法國意大利嘅名牌手袋？

BCI乃Better Cotton Initiative之簡稱，係歐美自由派（或前進派）消費者壓力推動與成立嘅，與氣候轉變／環保大氣氛再配合，也與現今港交所順應世界潮流，要求上市公司遵守ESG營運方針一樣，總之係講環保、講平權、講人權、講保護地球、講保障工人，好多保守派聽唔入耳。加入BCI嘅品牌當然係向歐美消費者表示自己產品夠晒ESG，可放心買入。

大品牌加入之前，想唔到世界棉花大產地之一嘅新疆會成為國際政治焦點之一，經英美左膠報刊電視台幾年來連番報導新疆維吾爾族人嘅境況之後，今年BBC、CNN之紀錄片或報導成為觸發點，促動歐盟美國群起指責北京，習近平有乜辦法唔強硬回應吖。H&M及其他品牌宣佈停用新疆棉花已係去年十月之事，點解依家先至有中國網民回應？此或與特朗普落台有關，特朗普蓬佩奧搞中國之同時，也得罪歐盟，中國乘機拉攏歐盟，希望歐盟疏離美國。點知特朗普競選失敗，拜登上台就推出合縱政策，游說歐盟，英國、加拿大、澳、紐、印、日加入抗中聯盟。國務卿布林肯之生父及繼父都曾經長期在歐洲做過美國大使，佢自細在歐洲長大，精通歐洲政治模式，由佢拉攏歐盟，如魚得水，於是乎，今個月美歐聯手宣佈制裁新疆官員，北京當然嬲到震天，於是中國小粉紅就識時務，有大反應，杯葛Nike、adidas。安踏旗下嘅FILA（從意大利收購回來）迅即宣佈退出BCI，以後點收科？靠大陸搵食之藝人慘矣，如要藝人燒晒辛苦收藏嘅喬丹波鞋，佢哋肯唔肯呀！