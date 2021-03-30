中國人民支持新疆棉，抵制反華勢力外國品牌的運動正進行得如火如荼，有網民在H&M店門前舉牌示威竟遭公安逮捕，真是令人百思不得其解。還好，有官媒「環球網」及時補刀，發表文章《今天，抵制H&M的群眾隊伍裏混進了壞人》，令人頓時驚覺國際形勢複雜，鬥爭十分嚴峻，看來警察抓的那個狀似激昂的抗議者，就是壞人。

這也令愛國行為複雜起來，群情激憤之中，混進了壞人，那如何去辨別是真愛國還是假愛國真拆台呢？「環球網」的文章說在抵制行動中，「注意到一些摻雜其中的不那麼理智的舉動，以及試圖攪渾水、高級黑，搞加速主義的力量。」這段文字雖然有些深奧，比如搞不懂什麼叫「加速主義」之類，但總而言之，就是看事情不能看表面，越是努力表忠，七情上面的人，越要提防，因為壞人太多。

由此想起那些一直拼命賺錢的明星藝人，突然之間都終止了跟那些據說傷害中國人民感情的外國品牌的代言人合約，有錢不賺，轉而去賺人熱淚，經過「環球網」的提醒，令人頓時提高警惕，覺得事有蹊蹺，尤其是從台獨勢力範圍和港獨勢力範圍蹦出來的藝人，愛國激情尤勝大陸藝人，就叫人疑竇叢生。這裏面，有沒有混進去的壞人呢？他們的大義凜然，會不會是演技呢？他們發揮演技，是不是為了火上加油搞破壞，讓國家找不到下台階呢？想到這裏真的一身冷汗，人心隔肚皮，真的感謝「環球網」，令我的思想覺悟頓時提高，不上壞人當，不給國家添亂，繼續穿耐克和艾迪打死，一件不毀一件不燒，令壞人們無機可趁。耶！