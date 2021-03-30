緬甸修女張開雙臂跪求軍警的新聞照片，遠在聖伯多祿廣場高高在上欣欣發言的教宗方濟各，對香港過去兩年與今日全城大拘押狂抓捕不敢哼半句，終於還是自己撬開金口，表示將與緬甸人民團結在一起。是豁出去，無懼緬甸背後老大哥的感情也許被傷害嗎？可是，緬甸從來不在乎教宗神枱上的關注，軍政府講白了，早已經習慣制裁，軍政府自詡有忠誠的盟友：中國與俄羅斯，不離不棄。俄方國防副部長高調親臨327大閱兵，是緬軍向國民大殺戮的同一天，中槍死亡者逾114人，包括五歲與七歲小童。軍頭政府不舉黑旗，公開廣播警告人民「街上鎮壓的槍林彈雨，不是電動遊戲。倒在街上的那些死人，對你們各位，應該是足夠的教訓。膽敢犯法上街者，等住子彈爆頭、開胸。難道你們沒看見？小朋友們，別再被境外勢力煽惑了！」最後兩句，跟香港殘酷connect。

香港抗爭者爆眼兼實彈中胸腹，差點演變成緬甸。諗吓當日在博物館上層的飛虎長槍開動的話會怎樣收科。教宗怯於祝福香港，是香港人自己阻止了殘酷槍擊，令飛虎煞停任務。一念無明，照片上傳拯救了部隊免他們墮入緬軍殘暴不仁的邪惡深淵。教宗與其他宗教領袖甚至飛虎隊，站得太高了吧，遠遠比不上赴曼谷參加國際萬國小姐選美會的仰光女大學生Han Lay在台上血淚的陳述。