我的跑鞋近大拇趾位的網面快穿洞了，是時候換新波鞋。一向鍾情Asics，過去幾年，跑鞋、網球鞋都選擇這個品牌，貪其輕便、舒適、承托力強，而且非常適合亞洲人腳背略厚的腳形。

本來目標鞋款有以下幾個：Kayano 27、Nimbus 23、Cumulus 23、DynaFlyte 2。不過最近發酵的新疆棉事件，作為國際監察組織BCI（Better Cotton Initiative）成員之一，Asics也被捲入其中。上周四（3月25日），Asics在中國社交平台微博發表聲明，表示會繼續支持及採購新疆棉。

聲明一出，令人震驚，Asics幾乎步無印良品後塵，被崇尚自由、人權、普世價值的顧客抵制。不過Asics反應比無印快，該公司位於日本神戶的總部在召開緊急會議後，急急澄清，（微博上）「有問題的聲明是未經授權而發出的，並不代表公司在此事上的官方立場。」幾乎是無印事件的翻版。

官方立場慢一拍，中國巿場代表則急切地表態，究竟兩者之間有無協商，是授權抑或未經授權，外人很難得知真相。但此次事件也許是一個契機，讓各大國際品牌在中國巿場和國際巿場之間作出抉擇。在所謂「13億商機」與普世價值之間作出抉擇。

為證明產品取材「清白」，Asics搬出了澳洲奧運隊的隊衣，力證其不含源自新疆的棉花，更不在當地生產。世界那麼大，從材料到產地的選擇那麼多，是時候作出更明智決定了。