藝術，仆佢個街，班契弟識條鐵！

呢句疑似電影對白，邊位明星講過？喔，應該冇。

成櫃波鞋唔着得但又唔敢學葉劉淑儀，沙發椅上含情脈脈曬名牌的台、港偽人，劈合約的後果，最大銀碼以E神的六千萬左右做賠款指標，偽人返大陸拍戲、跑碼頭搞演唱會工地騷，實收應該遠超這個價碼。女偽人如張栢芝在節目中笨手笨腳招來嘉賓和隊友惡評，被糟質含淚的佈局，同樣勁𢱑銀。偽人唔使識條鐵，識計N個零，安全入賬，得咗。靈魂？講呢啲？小心偽人抄橋艾未未舉你中指！

中指的當代藝術，容大媽屈婦人先發制人但遇着收藏家希克，老神在在反問「你接觸過這類藝術多久？」名牌outlet塞腦的容大媽是希克眼中，以為藝術只是讓人享受娛樂的空間。希克塞錢入大媽袋，教精佢，當代藝術是啟迪人們思考的引擎，中國當代藝術是反映社會的一面鏡，勝過讀一百本關於中國的書。

希克藏品有一幅劉煒的「1989年生於北京（250%）」二百五是俚語，傻瓜咁解。今天強國全面轉型的氣氛中，「理大圍城」與「風再起時」上畫無期，大台割席奧斯卡直播，六指與中指，還能舉嗎如果你不是姓張？講多無謂，教育營是時候進行洗底藝術，讓新疆人正常穿H&M上載照片，淡化燒鞋鬧劇的公關災難。強國想做國際大佬絕對不能二百五，愚人節，三思。