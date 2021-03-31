打電話給趙崇基，本來是問他打算移民的事，後來就說起了廖啟智。他說那天跟黃子華吃飯，因為報紙上的新聞說智叔在養病，子華還發了問候短訊給他，但沒有回覆，想起智叔說的「太多問候也是負擔」，也就沒有為意，不料隔了幾天就聽到了死訊，非常突然。

趙崇基說現在好像走的人特別多。我說不是現在走的人多，而是我們認識的人走得多了，你才感覺現在走得人多，世界上一直有很多人在離開，但不認識的沒感覺，認識的人走了，才有感受。原因其實也很簡單，就是年紀到了。

電影《似水流年》裏顧美華跟斯琴高娃聊天的時候有一句對白說「我們這一輩也開始有人死了。」這句對白可以套在任何一輩人的身上，只要到了一定的年紀，就適用了。過去，我們這一輩也有人死，但數目不多，都屬「英年早逝」，因此震動比現在要大得多。記得三十年前我有一個同輩朋友病逝，那種震驚幾乎令人懷疑人生。但隨着年紀見長，認識的人離去漸多，震撼之感也漸漸減弱，聽到有人走了，最關心的反倒是他走得有沒有痛苦，是否安詳？若知走得安詳，便會鬆一口氣，雖然惋惜，也有哀思，但不心痛。

人生有來有去，猶如旅行，旅行總有終點，這段旅程結束了，權當下一段旅程開始，所以每當有朋友離去，我都會真心誠意祝他旅途愉快。