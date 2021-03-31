因為高弗十九病毒的來源，美加英國爆發針對亞裔的攻擊。除了加州唐人街一名阿婆用長棍奮起反抗，最新一宗，是紐約一名亞裔女子，遭一名黑人大漢從後襲擊，打翻在地復腳踢。其餘黑人觀看，並無加以援手。

平時主流媒體，若發現行兇者是白人，就會大事宣講。但現在很尷尬：是美國的黑人暴打華人。於是白左傳媒鬼鬼祟祟，偷偷的瞞蔽兇徒的膚色，等你乍眼看，以為又是白人在施白人至上之種族暴力。

美國的華人組織示威抗議，標題只敢用三個字，叫做Stop Asian Hate。

唯此語比起人家美國黑人的Black Lives Matter，降了一格，在文學上遠遠不夠力度。這三字帶有歧義（Ambiguity），人家還以為所謂的Asian Hate，是亞洲人的仇恨。例如：Colonial arrogance，指殖民主義者的傲慢，而不是殖民主義者慘遭傲慢的對待。

在廣告學上標語最緊要簡潔清晰，避免引起一語雙關，否則就是失敗的口號。除非廣告字句有意顯露Pun的才華，例如香港殖民地時代，有一家鞋店宣傳，叫做「喜有此履」。還有Let trash do the talk，你不知道那個「垃圾」是指循環再用的物料，還是指跳起來自動對號入座而覺得受侮辱的某個民族？

但Stop Asian Hate一語無此才華。要引起美國甚至全世界對於黃種亞裔在西方文明慘況的注視，至少要將標語提高到半年前美國各大城市黑人反對川普左極政府治下種族主義襲擊的程度，既然人家叫做Black Lives Matter，至少你也應該叫做Asian Lives Matter，簡稱ALM，這才有力，而且搭黑人抗爭的順風車。

然而問題來了：原來一講到生命Matter與否，黑人至上，不准你搭順風車，BLM有專權。All lives，包括Asian lives，被指控為沖淡（Dilute）以黑人為焦點的白人種族主義，或者將黑人慘遭歧視的角色予以瑣碎化（Trivialise）。喊這句話的人，在總統競選期間，曾經被左膠毆打，被界定為極右種族主義者。

除了本欄早高瞻遠矚，由語意邏輯角度指出，自東方佛學文化的眾生平等說，All Lives Matter，理所當然。然而現在亞裔不可以與黑人平權，亞裔低黑人一等，自稱Asian Lives Matter者為極右法西斯。所以在紐約慘遭黑人暴打的那個亞裔女子，慘為黑白雙色種族主義的第三等公民。

廣州的黑人敢在珠江邊這樣打人？我們的公安，會用百倍的鐵拳捍衛你。海外的赤子喲，快唾棄美國，回到的母親身旁。