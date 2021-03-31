據報，又一名老婦打科興翌日暴斃家中，被判斷「與疫苗無直接關係」後，衞生署沒有呈報專家委員會也沒有公開事件，不了了之？病人組織代表批評當局隱瞞，更擔心有同類個案被掩埋、湮沒——目前接種武肺疫苗至少13人針後亡，是一個確實可信的數字？抑或另有別情？

官方講什麼市民聽什麼？港人對毫無誠信的廢柴政府，不要「慣」——一「慣」，是提早行屍走肉，雖然跪着站着都淪落，起碼沒有一個港人是甘心的。想不到我們老中青少四代，可以親眼目睹香港之死，百載繁華一夢消，「機會難逢」。

在怪異荒誕的時勢，人大全票通過5刀閹割香港選舉，內容誰有興趣？這些人都嗰頭近了，何不索性委任乾手淨腳？新任廣播處長李××充當政治打手鬼祟清算港台，何不索性摺埋？不必裝模作樣。CCTVB 52年來首次停播奧斯卡頒獎禮，忌諱《Do Not Split不割席》和《浪跡天地》的趙婷？大家不會網上看嗎？

香港國際電影節突然取消《風再起時》放映，奇怪，70年代香港ICAC成立後，追捕貪污四大探長的題材，影視早已拍爛，黑警黑幫的存在，怎可如打科興後死亡般一手掩藏？

科技發達，網上搜索便知，封網也可翻牆。死訊、法治、奧斯卡、港台、中指、47人12人千百萬人……在歷史長河不會「被消失」。

最心痛的是人。陪伴我們成長帶給大家快樂的藝人，近的是李香琴、吳孟達、廖啟智……遠的是哥哥、阿梅……今天4月1號，香港死亡中，仍挺住，祝你們在另一世界安好！