2015年三聯出版余非(原名關秀琼)《「佔中」透視》,書中指獨立評論人協會(簡稱「評協」)接受美國資助,結果被評協控以誹謗。評協澄清向來財政獨立,收入來自會費和講座收益,從未受外國資助。此案兩年前開審,日前終裁定評協勝訴,三聯和余非須向原告賠償25萬元,且不得再發表涉案誹謗文字。

昨晚吃飯,在座有三個律師,不期然討論起這個政治不太正確的裁決。提到法官許偉強,滿肚子趣聞軼事的大狀L,就考我們的冷知識:「知唔知許偉強家姐邊個?」他提示說,是國粵語片時代大美人。我們面面相覷,除了大狀L,席間沒有人在那時代成長,只好投降。

答案揭曉,原來是本姓許的白露明。年輕律師一頭霧水,但我聽過,真係聽過!事緣十年前寫關於張愛玲劇本的文章,做資料搜集,湊巧碰過白露明這名字。她是國泰當家花旦,曾參演宋淇編劇的《南北和》及張愛玲編劇的《南北一家親》,所以我有印象。

大狀L接着說,白露明的丈夫,是廿年前過世的御用大狀沈澄,女兒是現任區域法院法官沈智慧。查一查資料,白露明比許偉強年長三十多歲;屈指一算,許偉強比外甥女沈智慧更年輕。若非大狀L爆料,無論如何猜不到許官和白露明竟是兩姊弟。

許偉強沒賣帳給三聯背後的中聯辦,讓人想起2013年沈智慧審警司黃冠豪瀆職案,狠批黃知法犯法令警隊蒙羞。當年黃冠豪因收取火鍋店4500元折扣及一瓶威士忌,遭廉署檢控。辯方求情指被告「冇功都有勞」,被沈官一句KO:「啲警察唔好犯法之後,又話自己服務社會啦!警察唔係免費服務社會。They are well paid for it!」擲地有聲,網民至今津津樂道。

大狀L說:「法官判案理應如此,沒什麼好表揚。這一行本來最重名聲,因為判詞世代流傳,稍一不慎就遺臭萬年,令子孫蒙羞。」年輕律師都質疑:「乜仲係咁咩?」儘管許官的判決合乎常理,但我相信也是要向社會發一個訊息:「香港仍有司法獨立。」你懂的。