2015年三聯出版余非（原名關秀琼）《「佔中」透視》，書中指獨立評論人協會（簡稱「評協」）接受美國資助，結果被評協控以誹謗。評協澄清向來財政獨立，收入來自會費和講座收益，從未受外國資助。此案兩年前開審，日前終裁定評協勝訴，三聯和余非須向原告賠償25萬元，且不得再發表涉案誹謗文字。

昨晚吃飯，在座有三個律師，不期然討論起這個政治不太正確的裁決。提到法官許偉強，滿肚子趣聞軼事的大狀L，就考我們的冷知識：「知唔知許偉強家姐邊個？」他提示說，是國粵語片時代大美人。我們面面相覷，除了大狀L，席間沒有人在那時代成長，只好投降。

答案揭曉，原來是本姓許的白露明。年輕律師一頭霧水，但我聽過，真係聽過！事緣十年前寫關於張愛玲劇本的文章，做資料搜集，湊巧碰過白露明這名字。她是國泰當家花旦，曾參演宋淇編劇的《南北和》及張愛玲編劇的《南北一家親》，所以我有印象。

大狀L接着說，白露明的丈夫，是廿年前過世的御用大狀沈澄，女兒是現任區域法院法官沈智慧。查一查資料，白露明比許偉強年長三十多歲；屈指一算，許偉強比外甥女沈智慧更年輕。若非大狀L爆料，無論如何猜不到許官和白露明竟是兩姊弟。

許偉強沒賣帳給三聯背後的中聯辦，讓人想起2013年沈智慧審警司黃冠豪瀆職案，狠批黃知法犯法令警隊蒙羞。當年黃冠豪因收取火鍋店4500元折扣及一瓶威士忌，遭廉署檢控。辯方求情指被告「冇功都有勞」，被沈官一句KO：「啲警察唔好犯法之後，又話自己服務社會啦！警察唔係免費服務社會。They are well paid for it！」擲地有聲，網民至今津津樂道。

大狀L說：「法官判案理應如此，沒什麼好表揚。這一行本來最重名聲，因為判詞世代流傳，稍一不慎就遺臭萬年，令子孫蒙羞。」年輕律師都質疑：「乜仲係咁咩？」儘管許官的判決合乎常理，但我相信也是要向社會發一個訊息：「香港仍有司法獨立。」你懂的。