坊間盛傳醫神撐血棉花，單方面果斷解除adidas代言人合約，被追討賠償六千萬港元，我一聽就覺得不對路，望望日曆正好翻到四月一號，不禁啊哈了一聲：不會是事先張揚的愚人節玩笑吧？這些聘請藝人當生招牌的筍工，通常不是以億作計算單位嗎，眾所周知商家個個出手豪爽，合約的B方只需穿上產品抬住塊面行行企企，旋即豬籠入水，既好搵過捱更抵夜拍戲，也舒服過關在錄音室和音符搏鬥，消費者打崩頭搶購的限量版，他們第一時間免費獲得，名副其實財色兼收。錦心繡口的張愛玲冇介紹錯，出名要趁早啊，來得太晚的話，代言界插針不入，蘇州過後冇艇搭，還有什麼快樂可言？血棉花無意間揭穿的商業秘密真殘酷——醫神地位這麼崇高，乜原來毀約只需填補區區六千萬便搞掂，可想酬勞有幾奀，國內任何一個冰冰簽的合同陰又好陽又好，應該都不止此數，莫非阿迪達斯蝦香港人，招募我們的巨星肆無忌憚壓價？

況且縱容藝人劈砲賠錢了事，簡直做壞規矩，風氣一開，今後誰還會尊重合約，中英聯合聲明都話過咗二十年先至淪為歷史文獻吖，合約墨水未乾B方中意咳就咳，這樣不忠誠的廢紙，請問簽來還有什麼意義？不過，就算資本主義社會有云「錢可以解決的都不是問題」，我依然為醫神擔心，破財擋災擋得一時，招牌自己搬石頭砸爛了可冇得救，除非來個破釜沉舟，橫又歸順掂又歸順，不如玩到最盡，立即焚毀英國護照，舉家遷移大灣區發展，adidas代不代言都罷，投向addias的山寨懷抱才海闊天空哩。