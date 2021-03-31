明知做戲，何不說破？明知不是「完善」選舉，而是「完結」，何不說破？

因為，這是三點式泳衣的最後一條黑色幼帶，是全裸和行性感的重要分別。

明明是三級片，硬是要把自己扮成文藝片。而觀眾還要裝作投入，讚嘆欣賞。

又明明是反駁不絕的爛片，硬要把自己吹捧為有思想有內容的警世之作，觀眾只許拍手，不許離場。

這個完善選舉制度在全票通過、一片掌聲中，正式生效，也結束了香港人的普選夢。好戲在後頭，香港人還要演下去，個個都要感謝黨的英明，及早識破了這個選舉制度的漏洞，不斷完善。

有人問，可以不扮嗎？如果九月立法會依舊，可以不去投票嗎？

答案應該是否定的，這肯定是政府的重頭任務，等於打科興一樣，是一定要谷爆的一條靚數。

你想想，忠誠廢物又簽名又做民調，不是弄了幾百萬個民意的支持嗎？好了，真正選舉，如果出來投票的人數下降，這豈不是買了頭版廣告，以為全城撲飛，誰知門可羅雀，人人都知那些人氣是買回來的！

所以政權應該由今天開始，開足Turbo谷到盡，誓要完善後的立法會選舉比區議會更高投票率！甚至，應該有史以來最高，否則如何配得起「完善」選舉制度的「氣勢」？

但入閘門檻如此高，又警方國安，又國安委，又資格審查委員會，這和「捐狗窿」有甚麼分別？用這個渠道進入議會，還有甚麼作為？當政權說，你夠膽贏便等於「奪權」，還有甚麼可以發揮的力量？

演的無癮，買票的觀眾也無癮，建制派也無癮，地區直選只有20席，而根據劇本，阿爺不要清一色，即是說，當花瓶擺設也要放一些「溫和反對」的泛民，建制派不可能全取20席，政治力量不進則退，相當無癮。

打起精神，未來這齣戲，香港人個個要演，欺騙自己，真是一個完善的劇本啊！