三月三日，中共港澳研究會理事田飛龍教授發表《愛國者治港》一文說：「中央屬意的，不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能愛國者。」香港「愛國」元老葉國謙聽者有意，反唇相譏說：「『忠誠廢物』這樣的詞語，意帶侮辱，十分無禮，令人反感，學者不宜用，用則或可稱為廢柴學者。」我對葉國謙雖無好感，但仍覺田飛龍無理取鬧。

請先論賢能：從來賢者未必能幹，能者未必賢明，何況是在「對黨必忠必誠」的大前提之下。若求忠誠賢能俱備，則香港在朝派恐怕無一足以當之，否則二零一九年他們角逐區議會席位，怎會大敗虧輸；鄭月娥政府的民望又怎會長期不振，一百分不過三十分左右。

但假如不求賢，只求能，則香港在朝派實在無不勝任，例如人大常務委員譚耀宗，雖然連一般「氫氣球」不用氫氣都懵然不知，卻能用其愛國之心，培養出兩位公子都不做中國人，改做澳洲公民，宣誓效忠澳洲；又能利用愛國身分，不循常規，逕往公立醫院割耳朵瘜肉，搶在苦苦輪候的賤民之前。至於葉國謙，雖然不知信用為何物，但是，二零一四年民主佔領運動期間，卻能無中生有，自稱「看到Now新聞臺員工李小龍打人的錄影片段」；二零一九年民變期間，又能大膽主張封鎖互聯網，掩賤民耳目，充分發揮了對黨的忠誠。使田飛龍與香港在朝派易地而處，他就能做得好一點？聽其言，觀其行，吾不信也。