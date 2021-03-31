今日4月1日愚人節，有B姐請左丁山去大酒店食餐，左丁山第一個反應係：「今日4月1日，唔好等我去到，原來冇人訂位噃！」B姐回應：「你應承得嘅，唔好話今日係4月1日，玩甩底。」相識咁多年，與B姐開吓玩笑無妨。但老總G亦來開玩笑：「4月1日係乜日子？」左丁山話：「愚人節囉，係唔係唔識呀？」老總G話：「記唔記得哥哥呀？」

人老了，邊度記得咁多嘢？不過經哥哥粉絲老總G一提，就想起張國榮。3月24日收到惜食堂主席梁錦松短訊，附鄭丹瑞（阿旦）嘅宣傳視頻，知道4月1日晚上七點半到八點半有直播一個音樂會，叫做「想你張國榮」，由趙增熹擔任大會音樂總監，出場歌星有許冠傑、張智霖、莫文蔚、李克勤及一隊無伴奏人聲樂團（A Cappella）Metro Vocal Group及浸會大學音樂系成員在音樂系教授孔憲紹，及浸大交響樂團音樂總監潘明倫教授帶領下參與演出。場地方面，由海港城提供，旅發局支持，歡迎觀眾捐錢課金；所得不扣除任何費用，悉數交予惜食堂買米，製作飯餐（每日達12,000份），幫助有需要人士（多數係老人長者）。如果唔用YouTube Super Chat捐錢課金，亦可直接寫支票（抬頭人：惜食堂）寄往觀塘鴻圖道35號天星中心5樓。

唔止香港有得睇，台灣有老友睇到當地宣傳，驚死左丁山唔知，傳過嚟畀左丁山細看，台灣宣傳稿寫得好文藝：「想你張國榮線上音樂會將以香港維多利亞港背景為舞台，開場會以張國榮的知名歌曲『明星』作開場曲，畫面將一些哥哥的元素以動畫形式融入維港景色，再加上後期製作把擁有世界級夜景的香港貢獻於觀眾面前，為演唱會揭開序幕。四位香港樂壇巨星許冠傑、李克勤、張智霖、莫文蔚也會輪着上陣演唱經典金曲，如：風繼續吹、怪你過份美麗……音樂會還剪輯哥哥歷年的珍貴片段，讓全球歌迷共同懷緬哥哥的醉人魅力。」疫情之下，周圍冇得去，出外食飯最多得3個朋友陪，今晚七點半不如就安坐家中開樽畢明介紹嘅澳洲白酒，食吓台灣鳳梨酥加新鮮台灣菠蘿，嘆住睇「想你張國榮」，一樂也！播放平台係健康旦YouTube頻道。