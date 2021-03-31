原來葉劉很會度，只我一人未發覺。

直選議席萎縮至二十席，舊電池民建聯工聯會都不夠分贓，這才懂得佩服葉劉苦心，好端端冒出頭來，要放着羊毛頸巾自拍，靜待品牌跪低，愛國愛得剛剛好，似預知華大媽會出來撲火，不至於淪為胡錫進口中的壞份子，沒白白燒掉，也沒參與圍堵店鋪，示範了華麗愛國身段。

以往葉劉做了很多深閨怨婦才做得出的糗事，不甘寂寞而不錯過插入任何表忠的罅隙，這回不得不說句，師姐即係師姐，少一分則太赤，多一分則近黑，朱紅近乎豬紅色就剛剛好，畢竟是港英高官出身，又放洋留學過，國際視野能看穿宇宙黑洞，比小粉紅高級黑，更懂得愛國之道。

疆棉之亂，據說緣起於共青團，去年之事，今年隨着歐盟諸事八卦，忽然翻起舊帳，號召義和團出擊，一兩天內就捲起燒鞋旋風。至於是否最高層意思，趁歐盟貿易協議簽訂，條款中又有牽涉國安則可不顧合約精神，可以惱羞成怒了，則不得而知。總之羔羊天職就是替罪，出頭鳥不遭棒打，待遇比義和團好多了。

華大媽於事發翌日就用錯滿清北洋艦隊的空彈頭，搬出八國聯軍百二週年紀念，最後真的重演一次義和團之亂，才扶植完發覺是七傷拳，轉而剿之，已引致洋人更團結，給她一語成讖，中國人不好惹，惹火了可不易收拾。

跟車太貼就是在開車時沒有停一停，想一想。不少洋人品牌生產線也設在中國，事發沒幾天，負責代工廠商股價一天內下跌四分一，光復國產、品牌革命真鬧下去，只會推高早已高處不勝寒的失業率。君不見李克強翌日東遊記是參觀洋貨化工廠，只見少數小粉紅推波助瀾，真的不知「死」字與「錢」字怎麼寫；新疆棉花很軟，只恨雞髀打人，牙骹更軟。

慈禧親自下令向八國聯軍宣戰，發覺打不過，到西安西狩後，又怪罪於戰狼大臣讒言，向來春江水暖鴨先知的老胡，慣了做狗，這次也當了一次豬，忽然要求揪出壞份子。

葉劉絕對不是壞份子，這一次優雅地愛一下國，向所有愛國號上了一課愛的教育：風要跟得快，動作不能大。情為何物，折殺天下有情人，更何況是這國家，遭受家暴也不知道要不要報警，只能且愛且隨行，好難愛又不得不愛。