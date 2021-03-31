中美會談之後的一連串戲碼可真熱鬧，新疆棉事件好戲上演了，演藝界名牌代理偶像級大明星們唯恐落人後大動作響應表態；想不到的是港星陳奕迅竟打了頭炮，宣佈和Adidas割席，搖身一變為愛國藝人；人在江湖，不捨得放棄廣大的中國市場，何況身後還有一大堆人跟他搵食，這一招又快又狠，殊不知針無兩頭利，不免傷透了另一批粉絲的心，接下來呢，是否已拿到了安全門票？難說難說。風頭火勢下，叫得出名字的官方機器正在開動，曾任名牌代言人的不得不紛紛跳出來買保險，先要戴上頭盔，穿上盔甲做好防護措施，加上好事網民的監督起哄，炒得沸沸揚揚，表過態的藝人們怕是從此只能國產衣鞋帽上身，家中那一大櫃名牌何年何月何日才能重見天日？況且追逐名牌者季季新款，很快的那些早過了時的款式又如何能穿上示人，金錢的損失換回來暫時的安全而已，誰知道下一步他們所表忠的祖國又想怎樣？全世界對中國這些舉動是否有所反彈，而在形勢逼迫下，今是昨非昨是今非的誰會先跪低？反正中國的事誰也說不準，這一窩風演變成一窩瘋的愛國藝人又如何應付說變就變瞬息萬變的局勢；跟車太貼的，風高浪急之下，如何保證這輛車不翻側而能一路順風。

早已成功的偶像級歌手陳奕迅是本意還是經理人公司為避過一劫而出此策，以往從未見他如此高調的政治表態，一向是保持沉默的來迴避着的，以他今日的地位是早已越過需要搵食而跪低的藝人，一個中國大市場對某些藝人也許很重要，但是已功成名就的有此必要嗎？