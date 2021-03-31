一名年過八旬的婦人，接種科興疫苗後翌日暴斃家中。老婦獨居，其子去探望她時才發現她出事。也就是說，獨居人士接種科興承受額外風險，若不幸死亡而無人探訪，則可能變成腐屍。越想越恐怖。

究竟是甚麼樣的政府，可以冷漠至此，到今天都不喝停科興注射？沒錯，打完科興後死亡的人各有各的死因，他們唯一的共同點是都打了科興。但有人死於長期食煙，有人死於心臟病，有人死於高血壓，有人死於獨居太寂寞。總之與科興無關。科興運氣不好，所以躺着也中槍。正如所有這些人都呼吸了香港的空氣，但他們肯定不是因為香港空氣欠佳而死亡。

我說政府冷漠，不是說政府對民眾死亡事件表現冷漠，而是說政府對科興躺着也中槍事件表現冷漠。不管醫護人員重複多少遍，有人打了科興後死亡與科興無關，還是有不懷好意的人懷疑這些人的死亡與科興有一定的關係。政府甚麼也不做，任由科興繼續被打入人體，任由這些人在事後因他們自身的種種原因死亡，任由民眾胡亂揣測他們的死因，這不是陷科興於不義嗎？

獨居老婦死亡時，身邊沒有一個人看到，死因成謎。她死亡，可能只是因為太興奮，想想打了疫苗之後可以安全地出境旅遊，笑到喘不過氣來。可是衛生署卻沒有呈報專家委員會及公開事件，無端端啟公眾疑竇，讓人把焦點集中在疫苗身上。這麼做，對科興公平嗎？