西方國家有人提倡推行「疫苗護照」，凡打了美國軍人運動員或武漢肺炎（此兩名稱任你二選一）防疫針者，一旦發出有效證書，即可恢復跨境旅行。

但是世衛組織反對，聲稱會造成歧視。因為第三世界大量貧窮人口沒有得打針防疫，他們由此被剝奪了擁有此等護照的權利，很不公平。

但是，歐美文明國家和中國，卻各自有疫苗呀。長貧難顧，西方富裕國家和強大的中國，總不可以等到整個南半球第三世界國家集團都脫貧了、有錢了，都消除其貪污DNA、各獨裁政府都學會不將疫苗扣下壟斷給自己的老婆子女打然後又賣給官員和有錢人先打了；北半球的西方文明國家和中國，全部停下來，自己不能發行疫苗護照，北半球犧牲本身的貿易和旅遊業利潤，等南半球的地獄鬼國集團一切上軌道，然後才全世界手牽手高歌大愛平等、由聯合國秘書長和譚德塞一齊主持發行全人類統一的疫苗護照呀，對不？

如同在一間學校，同一班級，成績優秀和及格的學生，不可以停下來，陪考試成績滿江紅的那一兩個一齊留級。你功課趕不上來，或因家族遺傳低智商、或各自的家庭原因，是你的事，你另找社工慢慢做你的心理輔導好了，其他的同學要升級呀。

疫苗護照，一定要簽發。即使西方國家集團不承認中國的國藥和科興，另以輝瑞、阿斯利康、莊臣，自成一個白種疫苗護照區；中國的國藥加科興，另成一個人強馬壯、喧聲震天的黃種疫苗護照區。白區與黃區，可以互不承認，彼此形成一道護照圍牆，與黑色的無疫苗護照區，鼎足而三——三大區域，不相往來，不是一件壞事。

因為白區護照持有人，至少可以由英國飛澳洲，由澳洲飛日本，台灣當然也加入。中國黃區護照持有人，可以去柬埔寨、伊朗、古巴、北韓，第三世界就大家都不要理睬了。這樣至少可以恢復大半個地球的交通貿易秩序。

至於香港，如何又夾在當中兩面不是人，或又再做一次蝙蝠兩邊都舔，香港不論黃藍什麼屍，都擁有共同的難民基因，他們會有足夠的智慧自行看風頭走位解決。

做生意和旅遊的自由要緊。其他什麼歧視不歧視，去你媽的，讓左膠在學院裏慢慢圍爐噴口水吧。我們成績考及格的人，不要浪費青春，斜陽裏氣魄更壯，我們要升級，要升學，我們不等了。