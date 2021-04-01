三月五日，中共正式公布《完善香港選舉制度草案》，選舉從此變成「官家選拔，小民舉手擁護」。香港全體政協委員次日即發表聯合聲明，謝黨隆恩：「草案幫助香港撥亂反正，充分體現了中央對香港的關心愛護，回應了絕大多數市民的期望。」香港其他大人先生也都爭相叩謝。

不過，一些不經意的話，或較能道出那些大人先生所想。三月十八日，立法會議員謝偉俊不滿同僚否決其大舉填海議案，警告說：「中央在選舉制度上，已出手重鎚打擊香港；在土地問題上，大家再不放下私心，將令中央再度出手，對香港重鎚打擊。」當然，謝偉俊假如側身政協，一定也會加入那聯合聲明。對那些忠誠愛黨的大人先生來說，「重鎚打擊」一定等於「關心愛護」。

又三月八日，新香港市長鄭月娥會見記者，或問她會不會就「完善選舉制度」一事，諮詢公眾，她說：「改制事宜工作迫切，不會廣泛諮詢了，何況市民今日對立法會的一切，實在不大關心。」她的意思十分清楚：去年十一月立法會民主派議員被迫全部引退之後，立法會餘下的，一例是橡皮圖章，那裏還能引起小民注意。無論如何，對那些忠誠愛黨的大人先生來說，小民無可奈何的漠不關心，一定也等於「絕大多數期望中央剪滅民主派」。

「忠誠的賢能愛國者」，七十多年來都是這樣的。