歐美英加聯手宣佈制裁中國新疆官員後，中國大力反制，也制裁若干歐盟英國人士，這場我制裁你，你制裁我的遊戲，相信不會短期內完結，好戲陸續有來。在中國網民發難之前，美國佛羅里達州現參議員Rick Scott已去信國際奧林匹克委員會的贊助公司，要求她們杯葛2022年的北京冬季奧運，這批贊助商，包括Airbnb、阿里巴巴、安聯（Allianz）、石橋、可口可樂、杜瓊斯、通用電氣、英特爾、奧美加、寶潔（P&G）、三星、豐田及Visa，其中阿里巴巴是中國公司，當然不會理會Rick Scott，但其他美國公司必然受到政治壓力及美國消費者壓力。杯葛2022年北京冬季奧運的理由很簡單，已有150個人權組織聯署公開信給上述贊助公司，要求他們中止贊助。

國際奧委會（IOC）和中國一定對這些公開信要求視若無睹，很難想像2022冬奧不會如期舉行，但冬奧主要項目是滑雪，滑雪是資產階級和富人玩意，一向堅定支持中國的國家如白俄羅斯、贊比亞、北韓等亞非拉地區逾九十國，除了俄羅斯之外，都不以冬天運動著名，每次冬奧爭奪金牌的都是北歐、瑞士、法國、意大利、美國、加拿大、俄羅斯之類，西方國家若有一兩個不參與2022冬奧，IOC便大失面子，冬奧也失色不少。

國際人權組織、環保組織，每多左膠，贊助商的高管以賺錢為目標，多是右膠，左膠人多勢眾，宣傳力強，又不惜上街與警察大打出手，推動杯葛贊助商產品運動，無不令眾商界高管右膠頭痛。Rick Scott這位共和黨參議員與霍士電視台友好，應屬右膠一類，他與人權組織不約而同地向贊助商施壓，可說是左右膠聯盟，於是贊助商如可口可樂，Visa等消費品最慘，要選擇得罪中國還是得失歐美左膠消費者。中國有14億人消費市場，用老掉牙的說法，一人買一對鞋，也足以令Nike股價急升，市場如此龐大，怎麼捨得？另一方面，歐美市場是品牌的老巢根據地，不能離棄，怎麼辦？本來以為Rick Scott杯葛2022冬奧之議應無人理睬，怎知道又發生了新疆棉花、燒波鞋這等事情，冬奧很可能成為另一個戰場！