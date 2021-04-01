繼韓國泡菜被百度中國化之後，韓國網民又發現最近百度將南韓傳統料理「人參雞湯」定義為「（中國）廣東粵菜湯類家常菜」，百度這樣解釋：「參雞湯是一道以人參、童子雞和糯米煲成的中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一，傳至韓國後成為最具代表性的韓國宮中料理之一。」

看到這兒，忍不住笑了，想把韓國料理變成中國料理，怎麼能這麼懶呢？做多一點點工夫好不好？參雞湯的重要材料是參：高麗參，用它和雞及糯米一起煲出來的湯，又怎麼可能是中國廣東湯呢？

高麗參，又名朝鮮參或別直參，產地就是朝鮮，又名高麗，當地人就地取材來煲湯是合理的。中國廣東省人去韓國買高麗參來煲湯，並且令它變成當地知名的廣東湯，也太牽強了吧？有多少人能隨時、隨地買到材料？而且價格必須親民，否則不能成為家常菜。

生活在以粵菜馳名的香港，我只在一些韓國人開的韓國餐廳吃過人參雞湯，從未在粵菜館見過這一款湯。好多年前，我第一次去韓國旅行，在當地吃了人生第一盅參雞湯。這是我的參雞湯印象。

高麗參是紅參，容易上火，很難想像廣東人會飲這款湯。廣東一帶天氣濕熱，需要祛濕而不是保暖。反而韓國的冬天，氣候寒冷，是東南亞人的滑雪勝地。當地人到了冬天想飲人參雞湯，才符合邏輯。