港胞四方八面擴展移民地圖，美加英澳當然是熱門目的地，不想衝出亞洲的首選台灣次選新加坡，男同志面向泰仔春心蕩漾，因為不諳泰語，「為郎頭斷也心甜」只好透過肢體演繹，但入紙的勇士似乎不多。菲律賓印度印尼韓國問津者更少，奉為第二故鄉的日本則不敢高攀，不知算不算變種的近鄉情怯。某人異想天開研究登陸馬爾代夫，大概嚮往沙灘陽光，那麼倒不如乾脆去南太平洋的波拉波拉，姣得更徹底更高貴。有個身壯力健的朋友早年曾經賣豬仔去非洲當性奴，如今年過花甲仍然有市有價，遲暮美人為了追憶逝水年華，冇乜好得過搬去天不吐或者莫三鼻，過幾年武肺疫情穩定後我去採購土布投靠有門，可是他宅在鴨脷洲毫無動靜，教人摸不着頭腦。千揀萬揀，揀法國的半個也沒有，我不是倒抽一口涼氣而是大大鬆了一口氣——這個國家，老老實實只適合一般人度蜜月、拍外景和學整甜品，其餘乏善足陳，不考慮落地生根是完全正確的。

咦，咁點解我又住了幾十年，一屁股蹲在鐵塔底下淪為法式恐龍化石？後生嗰陣一時糊塗意氣用事，老來徒傷悲啊。勿看我一天到晚嘻嘻哈哈，查實有苦難言——五十年代有個粵語片女明星叫白明（注意，是白明，不是芳鄰馮君近日提起的白露明），她在一部忘了名字的影片裏，對負情的男主角（好像是羅劍郎）提出哀怨的質問：「我手臂嘅傷痕你睇得見，我心入邊嘅傷痕你又見唔見吖？」假如不嫌camp得滯，這句對白倒可以講出我的無奈處境，親愛的讀者雖然天天見面，到底三唔識七，唔通挖個心畀佢哋睇咩！