星期二下午到中環「厲蔚閣」畫廊看畫展，名為「春華秋實」，董橋題的字，「參展」的畫家有梵高、莫奈、高更、雪諾亞、畢加索、蒙克、雷東、杜菲、勒．西達納，一張名單上，粒粒巨星，畫作皆為博物館藏品級數，張張有來歷。

這些畫之中，只要有一兩幅落在拍賣行如蘇富比、佳士得等手中，都可以成為那一季的重點推介項目，現在一下子都呈現在眼前，頓時好像進了歐洲的博物館，大飽眼福，很是享受。

除了畫好看，每幅畫背後的故事也精采，比如梵高那幅《巴黎公園風景》，是他初到巴黎時畫了送給朋友的，所以連簽名都沒有，收藏此畫的朋友後來去世了，畫就留在家裏，家中後代也不識貨，在家裏當風景畫隨便掛掛，直到有一次一個梵高專家去作客投宿，驀然發現，通宵達旦細細看了一個晚上，證實出自梵高手筆，由此揚名。在這次展覽之前，為隆重其事，又特地由荷蘭梵高博物館官方鑑定，出據證書，並在掃描透視的時候發現畫下有畫，這幅畫是畫在一幅舊畫上面，由此也可見窮畫家當年的窘態，連畫布也要廢物利用。同樣的事情也發生在畢加索十六歲畫的那幅花中。那幅花是畢加索第一次畫展的展品，色彩艷麗，構圖靈動，但淡白的底色中有些舊跡，經專家鑑定，也是因為用了本來有底色的舊畫布，一點不浪費。或許是第一次畫展的展品，畢加索對這幅畫也情有獨鍾，在成名之後的畫展中，依然讓這幅畫多次亮相。由此想起三年前去巴塞隆那旅行，曾到「四隻貓」 （Els4 Gats）吃飯，據說畢加索的第一次畫展就是在這家咖啡館裏開的，所以畢加索至今還是他們的招牌。若真如此，眼前這一幅花枝當年也應該在那裏招展過，如今在香港不期而遇，似乎冥冥中牽着緣份，便特別有趣了。