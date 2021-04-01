忽然想起，我們這一代，最可憐。

我說這一代，並不抽象，就指人口年齡中位數四字頭、七十後，很具代表性。

養兒防老，我們父母相信，我們接棒，同時預感到孩子可能不養我們了，或索性唔生育。意即，我們是末代向上侍奉雙親、向下供書教學而日後老無所依的夾心階層。之前公平，之後也會公平，唯獨轉折期痛苦。雖然市儈，卻事實，我們兩頭蝕。

古人敬老，因為將來必輪到自己被尊敬；我們敬老，但心知輪不到我們。

養兒防老聯想積穀防飢，我們父母夠鐘攞生果金及各項高齡津貼。廿年後？你懂的，自從硬推強積金，政府擺明部署甩身。強「迫」金此刻令你薪水不見一截，將來令你喪失種種福利。我們納直接稅比父母多，無緣享回報。

於是買樓保值？我們父母較少置業，樓價也較低。我們偏逢買得起與買不起之間尷尬位，咬緊牙關，九七前後上車食過負資產、捱過幾許辛酸。到新一輩，樓價乾脆已升至不以港人為目標客戶，X世代死了心拒做樓奴，倒無債一身輕；或者靠父幹。我們買樓甚少靠父母，但要準備儲埋幫孩子買樓那筆錢。

愈諗愈覺遭搵笨。等如在一間大公司，什麼都由這一級頂晒。

精神同樣痛苦。我聽過歐美列強怎樣迫害中華、殖民地怎樣打壓，僅限於聽過。老人家則親身經歷過，所以今天他們謾罵洋鬼子不安好心，繼而支持共產黨加強箝制香港去抵抗外部勢力，我完全諒解，但也僅限於諒解。我們親身經歷過是八十年代的代議政制推行，嚐過民主甜頭，哪管洋鬼子安不安好心，食番大鑊飯肯定不是味兒。坦白，我曾試圖閉目充當廢老，對世情會開懷些，理性和教育卻不容許我扮無知。想做瞢塞長者，也講年紀講資歷（沒受過教育的資歷），我們做不來。

X世代從幼受愛國教育，有時寧願他們全盤收貨，琅琅上口便不痛苦。當然，更多X世代以非中國人自居，視同胞如仇寇。情感上，我又無法認同。

我們，是老輩眼中的漢奸、忘本，是孩子眼中的和理非、唔夠火。

我們，是老輩眼中的幸運兒、讀飽書、撐起頭家，是孩子眼中的既得利益者、不用靠仔女養。

鬼可憐？

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