自從三月十八日中美阿拉斯加會談後，不僅中國官方自吹自擂說是贏了美國打了漂亮的一仗；也紅了一個老虎楊、一個靚女即席翻譯官，國內上上下下一片自我感覺大好，網民更起哄不止，但奇怪的是不見民間有專門去抵制美貨的舉動，生活上衣食住行之所需，有多少是美國製的已無人追究，反而是H&M、Adidas、Nike、Uniqlo、Gap、Zara最先遭殃。新疆血棉花曝光已是兩年多以前的事，現在才拿出再炒熱，是會談後遺症作祟吧。

新疆棉血淚史早已不是秘密，中國對待囚禁犯人不人道的強迫勞動，絕不手軟的鎮壓及再教育都不斷暴露着，抵制新疆棉所反的是暴政下滅絕人性、違反人性而出產的商品；這兩週以來所引發的寒蟬效應蔚為奇觀令人咋舌。首先在香港已不只是隔岸觀火，政界人物之中首先效法藝人陳奕迅的是葉劉，幾條圍巾一個表情已登上新聞人物熱搜榜；有點令人發噱，讚她的怎麼聽起來好像怪怪的，意在言外乎？本港花生友只怕會是言若有憾焉，何以不見其他官員起而效法來博版面，政界一人孤掌難鳴，劇情太單薄矣。

這次中美會談的表演可說是憤怒外交，四處撩交嗌，一把火延燒到國內後憤怒升溫；一下子可熱鬧了，抵制名牌，燒毀鞋衣，改穿國貨李寧牌、解放裝，只是這齣戲將如何演下去才真是考起人了。有文友提起環時看看勢頭不對，已開始企圖降溫，說是抵制名牌貨的人群中出現了壞人……，這一說若再引伸下去，有可能演變成說那些別有用心的都是批搞屎棍，那麼，隻隻出頭鳥跟車太貼的，以後又如何自處？真尷尬啊。