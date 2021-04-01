做人，很複雜也很簡單，有時是天意，有時是人為，位位有自己的record。你想自己的record像廖啟智？抑或陳奕迅？不談造化也不談生死——生老病死人生必經之路，尋常視之，豁達待之。

智叔和Eason，都是香港娛樂圈實力派，本來風馬牛不相及，剛好湊到同日版面吧。

智叔胃癌逝世，終年66。圈內外相識或不相識的人，眾口一辭：惋惜、傷心、讚賞、不捨……最多的是「敬重」，他不止是優秀的演員，為人處世言教身教，後輩認為十分專業，非常君子。智叔小兒子5歲死於血癌，大兒子反叛，愛妻陳敏兒曾患抑鬱，這些痛苦歷練，倚靠宗教信仰頂住度過難關。

人走了，遺願以電影《翻兜人生》提攜想入行年輕人，義氣朋友助他完成，有望今年5月後開拍。他所有遺作大家有機會定重溫。以後每當有相關訪問、回憶、人物論、史料……都是正面報導，值得永遠懷念。

46歲的Eason？長話短說：一鋪清袋？都不知是天災？還是人禍了。

為了力撐新疆血棉花，向已簽約十年（又是奇詭的預言《十年》）當「全球形象代言人」的Adidas，大動作切割，不過片面解約無效，恐面臨6千萬元違約罰金……晚節不保，以後誰敢找他代言？這場護國戰早洩，其他唔夠班的藝人可退，只Eason中招！難怪目瞪口呆。

一場誤會？以為是挺立，原來是折腰，更加是跪主——唱功再好，此曲唱壞了，如何翻身？一子錯滿盤皆落索。

當個普通人多好，這兩份record都不要。