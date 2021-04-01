滅罪防火委員咁trash都有talk唔意外，最好加埋爆屎渠委員，由今日開始搵佢驗渠，驗出病毒就當選。由驗屎渠委員揀特首，準繩度等同肛拭子，一定唔會選錯臭坑或臭草，永不嫌柒。

最有創意是叫國安警審查立法會參選人，大媽最like李桂華，幾時行動？抑或升職西九的陶輝大人更啱去scan候選人？假如湯渣華就是林鄭口中的愛國民主派，李蛇要由陳年的衰十一疑案開始審，新屋嶺要豪裝做審查suite先得。蠢蠢欲動的馮檢基又到時候出征，他的國安file厚疊疊，但周浩鼎越級，已經有碼追蹤，兩強相遇，李蛇極想翻兜基哥，但隻鼎方便就手啲。睇埋有冇BNO的話，陶輝未必buy隻鼎，驚佢係愛國淘寶A貨。咁樣篩吓篩吓，民x聯唔見一大截。菠蘿會那邊亦因為惡意批鬥地產商，無論阿娟再爆幾多次粗，都冇力保住版圖，繼六七暴動後史無前例的地區議會慘敗的2019，惡夢重演。完善的菠蘿，唔等同鳳梨，林鄭冷笑三聲，報晒被粗口問候的仇，攬住一齊墜落。貴為鵝粉的PK高層，適時站邊，指住阿娟個鼻，再窒多句「國安警做嘢，唔使你教！」完善選舉制度，好嘢嚟嘅，經民聯、土共和新界土豪擼起衣袖，等住皮下注射。排住隊猛話信政府唔會害你、明益你的上述人士歸類團體，投忠誠廢物票後，問Nike，condom可否與trash一齊do the talk。