一窩風並非好風氣，一旦吹起來失控，由颱風變龍捲風，遇人毀家，見人滅人。

《教育百科》對「一窩風」解釋：「形容人眾聲雜，一擁而進。」看，重點不只在人數眾多，更在於其聲也雜。聲雜，可解作噪音吵雜，也可視為人多而雜音也多。

有雜音，不代表一窩風行為中有異見，舉個實例，只是建制派中有忠誠反對派，乘風破浪搶着從奪權者手上掉下來的飼料。又像小粉紅有人主力咬H&M，也有人對國家級運動員不滿，是為混雜噪音。

緊接着一窩風就是一窩蜂，滿清義和團如是，共和國文革亦如此。常言道：「千萬別捅了馬蜂窩。」誰有膽量有權力去搞蜂窩？當然是在上位者。本來就是人間火藥庫，捅破了一窩馬蜂，就追着人來螫刺。人性不如預期，總站在贏面大那邊、掌權者那邊，終歸一句：人多那邊。就像有知名美食店，只要有人龍，就有人，不管有沒有吃過，龍的傳人尤其愛吃這一套。

都說人眾聲雜，別問是否站在對的那邊，人人一把口一百種真相，看誰說得漂亮，所以一時間並沒對錯之分，站對了邊就對了。所以，也不要問：可以任你走怎麼到頭來又隨着大隊走？答案總讓人唏噓：人群是那麼像羊群，尤其面對的是狼。

當戰狼成為牧羊者，羊跟着狼走，走着走着，就學懂一個生存道理，不如自己也變成披着羊皮的狼，人人歸邊，再沒有羊敢離群，走自己的路。

新香港「完善」版選舉法，明明不是循序漸退，是一鍋端，沒了、病了、死了。香港大款又不是吃素的羊，難道不知道這個跟投資環境有害無利？可是看看地產商集體同時買廣告表忠心，太公報如太公分豬肉，個個分到複製出來的樣板稿，紅色大字「全力支持」。這片紅海，難免又會有戰狼出來點人頭，看哪一隻待宰羔羊沒歸邊。

當然，全力支持不代表放過你的錢、你對國家的捐獻。別讓李嘉誠跑了，對，李超人怎麼能離隊跑掉？畢竟剩下的百分之二十投資也是投資，在狂風掃落葉之下，不要變成落葉，又想玩「兩生花」的遊戲，原來比大隊遲一天登廣告，就好像沒淹沒在紅海中。

遲一日發表「全力支持」，是否暗示百分百支持打了八折九折像百佳優惠，撫慰市民的心，只是「量力支持」呢？就像把口號改裝成暗號，就可以過關，納粹黨就是這樣來了。社會風氣如此，一窩風吹起一窩蜂，最後一定變人來瘋。