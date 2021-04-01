今年香港國際電影節開幕片《風再起時》，原定在4月1日首映，可惜大會突然宣佈「應片方要求」，「因技術問題」而取消所有場次，結果昨日電影節開幕片就只剩下《七人樂隊》。很多人懷疑停映跟「政治敏感」有關，真的嗎？

《風再起時》講上世紀七十年代香港四大探長的故事，由梁朝偉、郭富城擔綱。2017年電影開鏡，拍畢幾年，上映遙遙無期，聞說過不了大陸審批。按常理，題材是英殖時代貪污史，讓國內同胞看清港英政府的黑暗和腐敗，怎可能會「政治敏感」而淪為「禁片」呢？

我沒看電影，當然不知道它踩了哪條紅線。可能是「借古諷今」，可能是美化黑警——搵梁朝偉、郭富城演貪污探長，仲唔係「怪你過分美麗」？近年中共把意識形態抓得很緊，紅線不斷飄移，香港人以「港式思維」創作，過不了審毫不奇怪。然而大陸不能映，等於香港也不能映嗎？說好的「一國兩制」呢？

行外人或以為，剪一個香港版、一個大陸版，各自表述就皆大歡喜。理論上可以，但電影公司老闆決不出此下策，因為按中國規矩，只要是「合拍片」的話，全球版本只能有一個，不容許大陸版跟香港或海外版不同。若分為兩個版本，則只能以「引進片」模式在大陸上映，而非「合拍片」。魔鬼，就隱藏在這個「技術問題」。

同是大陸上映，合拍片和引進片的收益計法是不同的。合拍片對電影公司和戲院來說，進帳較多，利潤隨時比引進片高十幾至二十巴仙。在商言商，電影公司老闆當然不會為藝術而犧牲。《風再起時》看卡士背景，已知投資龐大，若改為引進片上映，恐怕血本無歸。

愛國藍絲喜歡說：「97前有言論自由咩？」英國佬的確沒有基本法，明文規定給你言論自由。但在英殖香港那個最最最黑暗的時代，四大探長電影沒有過不了審：劉德華演呂樂沒問題（1991年《五億探長雷洛傳》），「龍五」演藍剛沒問題（1992年《藍江傳之反飛組風雲》），港英臭史被電影人翻舊帳揭瘡疤，統統沒有問題。

偏偏到了2021年，當香港的民主、人權和自由都「依法」得到保障時，問題就來了。一日最衰都係英國佬！

（作者更正：昨日下午蒙讀者指正，得悉沈智慧舅父是裁判官許肇強，不是許偉強。我的朋友一時記錯，本人亦未有查證，實屬疏忽。謹向讀者與文中諸人致歉！）