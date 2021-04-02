特區政府去信14個和香港有「工作假期（Working Holiday）」協定的國家，要求上述國家不承認BNO持有人參加該計劃，同時建議以香港特區護照取代BNO。據悉，包括日本、南韓、意大利、紐西蘭在內的多個國家，已明確表示會繼續以BNO作為申請簽證的證件。

BNO由英國內政部簽發，有效與否由簽發國說了算，幾時輪到香港特區政府話事？舉個最簡單的例子，牛津頒發畢業證書給畢業生，港大去信多國政府部門及眾多私營企業，要求這些部門及企業不要承認牛津大學的畢業證書，同時建議以港大畢業證書取代牛津畢業證書。這樣做手伸得也太長了吧？除了向全世界演示甚麼是無知、囂張和霸道，還有其他意義嗎？

英國內政部簽發的旅遊證件，跟香港特區政府有關係嗎？有的，唯一的關係就是當持有人用它來出入香港特區時。也就是說，香港政府無權限制其他國家承認這本護照，但香港政府自己倒是可以否認BNO為一本旅遊證件，拒絕持有人入境或出境。

特區政府不欲BNO持有人永久離境，已是不爭的事實。問題是，所有BNO持有人均有資格申請特區護照，或者已經擁有特區護照，他們完全可以同時攜帶兩本護照，出入香港時使用特區護照，去其他國家，包括Working Holiday時使用BNO，你管得着嗎？