余非在2015年出版《「佔中」透視》，妄稱獨立評論人協會收美國錢，近日誹謗罪成，連累出版社三聯也要賠錢。朋友H看見新聞，就發來一條訊息，憶述對余非的印象。

H在中大唸中文系時，原名關秀琼的余非是比他高幾屆的師姐，正在唸研究院，也是H的tutor。H並非一個膚淺的人，所以他特別注重外貌，第一句就說：「余非當時幾靚女，唔似𠵱家大媽樣。」我馬上抗議：「唔好侮辱大媽。相由心生，同大唔大媽無關。」

除了樣貌記得清楚，H對於其他事似乎不甚了了：「研究院發生咗件事，係乜就唔係好記得，淨係知道余非帶領同學去同管理層對抗。當時我覺得佢好正氣！」我忍不住問：「唓，余非𠵱家試圖揭露外國勢力，唔正氣咩？有冇屈穎妍鬧林鄭嗰啲文咁正氣先？」

告別校園後，余非成了教科書編輯，H則是中學教師。有一年余非來H的學校演講，H才知道她從事親子教育之類工作，依然覺得她「正正常常」，為人溫和，一點也看不出是「紅底」。直到近年看見她的大作，驀然回首，才驚覺她當初是掩藏得那麼好，一如那些年還在壹傳媒工作的屈穎妍。

屈穎妍與余非的人生軌跡，確有幾分相似：同樣是80年代畢業於中大中文系（說起來余非還是師姐）；同樣從事過親子教育；當年同樣正義凜然，敢於向權力高層說不；今天同樣為中共服務（這句話是讚美，千萬不要謙謝），致力維護國家安全。

可惜的是，兩人為國家服務的時候，同樣有弄虛造假、散播謠言的問題。屈女士行文粗疏劣跡斑斑，不必再說。關女士這次更因為閉門造車穿鑿附會，鬧上法庭，到底是能力不足，抑或態度馬虎，則尚待中央查考，但無論如何，終究是吃國家的飯，砸國家的鍋了。

朋友H覺得她們裝得好，能潛伏這麼多年，我則認為未必是「潛伏」。你想換一張臉孔，需要做整形手術，但你想變另一個人，一念之差就足夠了。光是提防唸中文系和搞親子教育的女人，並不能讓你捉鬼，因為真正的潛伏，只是人心裏面的鬼而已。