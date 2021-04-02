偶遇上市公司董事K，傾談之後，車埋佢過海，佢話退休人士食老本，應該慳啲使，於是停在圓方泊車，大家齊用長者八達通過海去IFC，佢再行去港島綫搭地鐵去灣仔返工。問佢：「既然退休，點解唔在家工作？」佢話與提早退休嘅分析師K共同租用灣仔一個寫字樓，一人一間房共用一個秘書，還有一個會議室，寫字樓相當夠用，但疫情之下，分析K喜歡留在家中大書房工作，經常唔返寫字樓，如果董事K自己都唔返，未免浪費地方，何況董事K返慣幾十年中環，現在出任幾家上市公司INED（獨立非執董），點都有約會、開會、應酬嘅。

講起返寫字樓，董事K話：「我細佬係醫生，我七年前退休，最初兩年，細佬每季都同我做身體檢查，佢話退休後18個月之內，身體數據（如三高、前列腺、維他命D等）起伏不定，可能與適應新生活形態有關，因為從每日工作八至十小時，去到每日工作二三小時，甚至冇，變化幾大，人體器官運作有變，故此數據亦不同。細佬嘅經驗係：退休後仍然要工作一段時間，逐步降低，唔好一下就從每星期50小時工作減到零。左丁山你都係呀，唔好一講就全部裸退歸隱，再唔到中環灣仔見我地班老友，否則對你身體無益。」

董事K話最近心情愉快，因為馬會遊泳池封咗，令佢冇得每日早泳，於是改為在所屬屋苑之兒童遊樂場作緩步跑，每日跑一個鐘頭，跑咗四個月，壞膽固醇竟然從三點幾下降至一點七五，係歷史新低，佢話：「游水幾十年，膽固醇冇低過，估唔到每日緩跑一小時，竟有奇效，我怕食藥有副作用，從來唔肯食膽固醇藥，原來緩跑一小時就好，最佳良藥也，依家食叉燒唔會浸過熱水先至食嘞！」

唔講健康，問佢做上市公司INED嘅挑戰係乜？董事K話：「乜嘢收購合併、集資、回購等實情我未見過吖，現時一般公司之大挑戰就係順應國際潮流，有公司管治之best practice，目前就係如何充份投入ESG，唔好空口講白話，愈來愈多基金買股票嘅一個準則就係ESG，搞唔妥嘅話，公司股票市盈率（P/E）會低過市場平均，股價難升。」

現在講ESG，好敏感，但唔講又唔得，ESG比CSR更進一步，當今興起三P，又比ESG前衞，故此國際品牌如Nike、 Zara、 H&M面對中國市場，真係又愛又怕。