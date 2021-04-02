不談政治，只講民生，法國也夠你受的，心情好的時候啼笑皆非，不巧遇上當天早晨（或中午）由錯誤的一邊床醒轉，簡直連爬起來面對音樂跳舞的意願也沒有。譬如封城，嚴封鬆封地區性封夜封日不封，十二個月以來什麼形式都試過，已經封到了無新意，最新一輪舉國全封一公佈，巴黎居然仍舊像一年前處女初封一樣掀起逃亡潮，廣大市民趁復活節的三天空窗期，紛紛仿傚聖經故事那則《出埃及記》，拖男帶女飛奔到鄉下去。如此一來，不是變相促進病毒廣泛傳播嗎，有福同享有難同當，也算活生生實踐國訓「自由平等博愛」，哈哈哈。人去城空空寂寂，兩三星期後首都確診人數必然下降，於是可以解封，一解市民從偏遠地帶湧回家，結果不出十天八天，新症肯定再飆升，馬克龍精緻的五官又要佔據電視畫面了。現在你知道為什麼法國會超英越俄，榮登歐洲第一武肺大國寶座了吧？

留在巴黎的市民就乖乖奉公守法嗎？今天去街市買菜，回程經過先賢祠，警察正在路邊截查兩個小青年──超市購物手推車裏滿滿全是啤酒！唔使問阿貴，都估到哥哥仔當限聚令冇到，準備呼朋喚友開P，我們對面那幢樓宇上周末便有兩壇，星期五四樓，星期六三樓，通宵達旦玩到天光。聽說就算打電話篤灰，除非狂歌熱舞的現場同時發生兇殺案，警察是不會上門的，所以見到差人未雨綢繆攔住可疑人物問話，完全有太陽從西邊升起的況味：「乜話，冇約人，成車啤酒你兩個飲？唔係啩？」理直氣壯答「係呀，兩個人飲十打啤酒犯法咩」恐怕甩到身，但他們作賊心虛口啞啞，看來派對開不成了。