今年的復活節，落在明天。

大部分的宗教節日，都有固定日子。聖誕節是十二月二十五日、浴佛節是農曆四月初八等，然而對基督教徒（包括天主教和新教的教徒）最重要的復活節，卻是每年浮動，當中蘊含的象徵意義，其實大於歷史意義。

復活節是基督教紀念耶穌被釘死十字架後第三天復活的節日。《聖經》裏面沒有明確記載耶穌受難或復活的日期。早期基督教會施設的復活節，與猶太人的逾越節為同一日。兩個節日，都具有極權打壓下獲得重生的時代意義。近代學者認為《舊約》中提及上帝指令以色列人宰殺羊羔、以牛膝草蘸其血塗於門楣的做法，古已有之，是為以色列人仍為半遊牧民族時，啟程往尋放牧地方前的春祭活動。於〈出埃及記〉記載的，是由上帝「御駕親征」，幫助摩西帶領以色列人脫離埃及法老奴役的故事，期間上帝降下疫災、蝗災等十災以作威迫，當中的第十災就是差遣滅命使者（ha-mashḥit）擊殺埃及人的長子和頭生牲畜，而塗有羊血的以色列人家庭則免受此劫。經此一役，法老着令以色列人儘快離開。以色列人只能倉促收拾細軟便馬上逃離，連包餅也未有時間發酵。往後猶太人過逾越節，用餐必定有苦菜、無酵餅、酒等，象徵由奴役通往自由、從苦難獲得救贖，將游牧文化和艱苦抗爭，深化為宗教慶典。

耶穌與門徒共進的最後晚餐，就是逾越節晚餐。《新約》的說法，是耶穌將逾越節的意義更作轉化，把無酵餅象徵其身體、葡萄酒象徵其血，以自己作為逾越節待宰的羊。如此以血所立的新約，成為基督教信仰的基礎。耶穌最終被釘上十字架，雖有神學上的解讀，但於世俗角度來看，則是耶穌於隸屬羅馬政權的猶太行省傳道時，遭遇極權的致命打壓。管轄猶太行省的長官，由羅馬共和國任命，長官之下不乏趨炎附勢的猶太人，包括諂媚羅馬政權的政黨、偽善的貴族、文人、宗教領袖。耶穌傳道期間提出的各種理念，威脅到這些猶太人中的既得利益者，遂令他們往羅馬總督處挑撥離間，誣陷耶穌的言論煽動猶太人反羅馬皇帝、危害國家安全。逾越節晚餐後，耶穌被門人出賣，經過多番侮辱，以及鞭刑、荊冠等苦難，最後被釘上十字架。對教徒而言，耶穌三天後的復活，是信仰的核心，象徵了榮光的綻放、永生的希望。

兩個節日雖有不同宗教背景，但兩者表徵堅持公義、戰勝打壓的深層意義，卻是普世價值。羅馬教會於四世紀後，把復活節定於「春分」（vernal equinox）月圓後的第一個星期日，而不是固定的日子，背後有多重表義：一，春分之際，太陽直照赤道，所謂「陰陽相半」，晝夜平分，此日之後直至「夏至」，北半球漸晝長夜短，故有光明戰勝黑暗的意象；二，月圓象徵照破漆黑的智慧光明；三，星期日為猶太曆法中一週的開始，故具重新開展的意涵。既施設耶穌復活為星期日，受難日便是倒數三天的星期五，紀念最後晚餐的濯足節，就訂在星期四。傳統就這樣建立出來。中國文化以地天「泰」卦，於《易經》的卦序排第十一，亦有開展另一階段的含義，強調「泰」的狀態，經由開天闢地的初生階段，再歷啟蒙、需養、爭執、戰爭，然後積聚資財和建立法治，才得達至，而卦象把地置於天之上，強調上下交通感應，恰為天地「否」卦展現在上者高高離地姿態的反面，如是為「春分」提供了「沖氣以為和」的交和意義，建立便與西方宗教有所不同。

聖誕節的設定，亦與節令有關。《聖經》同樣沒有記載耶穌的出生日期。教會約於設定慶祝耶穌復活的節日後不久，亦訂立十二月二十五日為紀念耶穌降生的日子。這一天，剛是羅馬曆法中的「冬至」（winter solstice）。冬至那一天（現今曆法一般於十二月二十一至二十三日之間），為全年晝日最短之日，也就是象徵黑暗比重最多的一天，此後則白晝逐日增長，期待春天再臨。中國傳統「冬至一陽生」的說法、配以地雷「復」卦，意義相近。雖然也有學者指出，這一日為羅馬其他宗教神祇的生日，亦與農神節的祭祀活動重疊，但把基督教兩個最重要的節日並看，以冬至表徵黑暗之中被壓至低谷的光明正逐漸增長、以春分月圓後的週日表徵光明終於戰勝黑暗和苦難後的重生，由此聯繫耶穌的降生和復活，即於非教徒而言，也能為兩個節日賦予意義。

太平盛世的日子，很難體會光明的珍貴，任何節日都可被徹底商業化。但身處黑暗時代，眼見每天都比之前一天更為黑暗、彷彿正被黑洞吞噬之際，能於漫無邊際的極暗中對微弱光芒日漸增長的希冀、對大光明重臨大地的憧憬，不啻為一支對信念堅持不懈的強心針。今天的復活節，竟然不是慶賀三陽啟泰的吉祥景象、寄望炎夏的百花盛放、秋天的歲稔年豐，反而是往昔冬至時與同道親友的歡欣團聚。然不論東西方的宗哲思想，不乏見有循環往復的義理。所謂「栽種有時，拔出所栽種的也有時」、「撕裂有時」也「縫補有時」。放眼歷史，更迭必然，重要的不是眼前的成敗，而是有否憑良知處世。

復活節，但願真的就在明天。