明天4月4日。如果說兒童節代表人生開始，清明節代表人生結束，連同復活節翻生都齊備了。百年悲笑，一時登覽。

一般只有兒童節必在這天，原來，連4月4日兒童節亦非必然，民國政府1931年為響應《日內瓦保障兒童宣言》亂點出來，純粹容易記，模仿舊曆一月初一元旦、五月初五端午、七月初七乞巧、九月初九重陽等「起孖」先例。其實國際兒童節乃6月1日，中共建政後也改於6月1日。香港底子親右，至今沿用4月4日，說起來恐怕被清算的。這天屬台灣法定假期，香港則素無特定慶祝儀式，反正同樣吃喝消費。中央大概睇死港人凡事不冷不熱，懶得強求劃一吧。

四四，勉強總有含意，蔡元培解過，就是指兒童急需兩組四字詞──「食衣住行」和「智體德美」，與常見次序稍異，艱苦歲月，食得飽和有書讀最優先，念之使人鼻酸。

清明通常在4月5日。你會奇怪祭祖怎麼計新曆？殊不知中華農曆博大精深，月份既反映太陰（逢十五月圓），又設廿四節氣反映太陽，實質陰陽合曆。清明便廿四節氣之一，標誌着季候轉變，所謂「清明時節雨紛紛」是也，不單拜山燒香。簡單講，2020閏年多了一天，連帶今年就提早一天於4月4日，很合邏輯的。下次遇到耶教徒自言不過清明節，不妨大大聲問他／她：「咁你過唔過冬至？冬至亦廿四節氣之一，聖誕節都係依附冬至而來。」

聖誕節和復活節兩筆糊塗帳，《聖經》從未交代清楚。基督教初傳入羅馬帝國時，把握羅馬人冬至狂歡的習慣（東西方自古慶祝冬至）作餘興活動，遂訂12月22日後三天的12月25日為聖誕節。復活節更加神奇，耶穌與門徒吃完逾越節最後晚餐被捕、審判釘死、復活，原該憑逾越節日期即可順推復活節日期，但逾越節按猶太曆，教廷不想跟，遂訂於春分（每年3月21日左右）後第一次月圓後的星期日，要多刁鑽有多刁鑽，所以年年不同。春分也屬廿四節氣，月圓又關陰曆事，都象徵美滿，至於星期日倒因為《聖經》寫耶穌在「七日的頭一日」復活（路加福音廿四章1-3節）。教廷挖空心思，總之誓不願依從猶太曆，卻改變不了天主教與新教皆脫胎自猶太教的事實。

拉雜寫來，想講的是，門戶之見，果然自尋煩惱意氣之爭，卻也令我們平添一天三節相逢的特別假期。香港，像個東西左右神佛人鬼的文化雜交誕下混血兒，今後還得夾縫內生存。

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