藝人李璨琛的囡囡李元元（Lucy）剛過3歲。其實她自BB起便十分可愛。有些天生是個小美人的，早已眉目如畫，但元元胖嘟嘟，妹妹頭，一身渾圓肚腩大手腳靈活，歌舞翻滾，狂揈頭髮，古靈精怪。心情低落時一看，也「破涕為笑」了，所以深受網民喜歡，還衝出國際，吸引韓國及海外fans。

藝人林盛斌（Bob），日前在公司宣傳節目中喊打假姜濤，激起公憤道歉，上了版面。3女1子的他，也常在社交網分享小孩成長點滴。某日曾po出囝囝Jaye跪在梳化狂哭的片段。

原來小兒子的女同學要離開，回家去，他依依不捨又無法阻止，所以哭得力竭聲嘶肝腸寸斷。在旁的Bob以成人和父親角度連聲安慰：「好掛住人哋係嘛，咁唔開心！佢會返嚟㗎，聽日會返嚟㗎，我知道有時係咁，你鍾意咗人就係咁……」

還道：「唉，人生第一次失戀，係會傷心啲嘅，佢最後嗰下咆哮，完全表達到佢係幾咁心痛！」

試多幾次就不會？抑或不管時地，人總會為情撕心裂肺？

寵愛得意妹，撫慰失戀子，小孩都渾沌初開，天真無邪，他們有「自我」，是大人日漸失去「自我」，為子女服務。政棍在忠誠底下淪為廢物廢柴，但父母在忠誠底下，是任勞任怨的僕從，捨不得你長大。

「天真無邪」有期限，為時甚短，很快，他們便會「老積」或「老漬」、老成、老練、老氣橫秋、老奀茄……看到元元被盛裝打扮還上什麼封面，人們情願她白汗衫肚腩仔轆地沙。

轉瞬之間，小孩老了，無一倖免，再珍惜也留不住……