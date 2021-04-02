每天一早打開手機，會在WeChat中收到老友依達送來的花，恢復聯絡後他每天不間斷風雨無阻的送來圖文並茂的奇花異卉；已成精神食糧，也是令我一日之始開心的源泉。認識依達超過五十年了，當年他是著名的小說作家及旅遊達人；之所以一見如故是因為蘇杭兩地這傳說中的人間天堂是彼此故鄉，感覺很親切，而他溫文儒雅又從不曾恃才而驕，幾乎每個朋友都喜歡他。

很早以前尚未來港時已知其人，九十年代初才有幾次同行旅遊的機會；那時的他已走過不少城市，國外、國內特色的風景名勝、風土人情他都熟悉，但每到一處最欣喜投入的是他，從未有風景已曾見識的優越，再重遊也如初見般的全程是童心未泯的純真，給我留下深刻的印象，只覺得其人更勝其文。

後來逐漸失去了聯絡，從去年四月始他以微信和我連繫上，也開始了每日一花的供應，原來他所送上的花卉全是他四處旅行采風所拍攝下來的，相熟的友人幾乎沒有遺漏的都會收到這份珍貴的精神食糧，朋友中玲玲、達智偶然提到依達都不約而同會提到他拍的花；若不是疫情糾纏這麼長的日子，早已與他再見上了面呢， 不久疫情清零後一定設法催促依達返港開攝影花展，把他的拍花成果公諸同好，保證令人大開眼界嘆為觀止，只有如此愛花惜花有心的賞花人，才會如此神奇巧妙的捕捉到花神的靈魂。

一位暢銷小說家、旅遊達人，輟下筆換了跑道竟有如此精彩的攝影作品，而最令人嘖嘖稱奇的是這三百多日的花竟沒有一天重複過，而且所附上花的說明更如一首首雋永小詩。