三月中旬之後天氣明顯地回暖，雖然瘟疫肆虐如舊，還是提起精神將四五件籌之己久的事情啟動，上網查詢一番，找到合適可靠的人，結果連接地順利完成，自己也覺得運氣不錯。首先是房頂有一處漏水，六年來那個印度人已經來檢視了七、八次，始終找不出問題之所在。通常房頂十年就需要換一次。這房頂才換了七年，可惜始終弄不好；我不勝其煩，預備乾脆全部再換一次。請來的那位墨西哥人，打開天窗上房頂察視一番，下來報告：「房頂還是新的呀。只有一兩處破裂，修補後就沒事了。」他原來已經將藏在隱密處的裂口偵查出來，用手機拍攝了給我看，而且只花了兩小時便修補妥當。這樣就省下了一筆錢。通常裝修房子的只顧做生意，你要全部換他便給你全部換掉。遇到這墨西哥人老實，就是運氣。要是將房頂全部換掉，起碼也得花美元二萬開外。我順便請這墨西哥人將房子上上下下的牆壁和天花板，有六處該修補髹油漆的便修補髹油漆。前院也請來熟悉了的鄭氏兄弟，他們花了兩天來把前院清理一番：砍掉了一棵野樹，剩下的樹墩我用一個黑膠桶套上了，使它慢慢因為缺乏陽光空氣而枯萎；原來的無花果樹也給修剪得只剩下主幹；去年枯掉的閒花野草灌木全部清除，連帶蒲公英和枸杞也一併去掉，在所不惜。清理之後的垃圾全部由他兩兄弟負責運走。這樣整個地方看上去令人登時神清氣爽起來。我打算種鼠尾草、月桂葉、香紅花、奧勒岡。不種香草的地方則全部鋪上weed block，再在上面鋪灰藍鵝卵石。這樣就不必花太多時間精神去清理雜草。以後寫稿，思緒混亂之際可以抬頭透過白色的百葉窗簾看到比較清爽的一個前院。且瞧着辦。或者再過一晌可以嘗試種白色的百合和紫色的風信子。

是的我的日子也只可以是這樣：沒有榮耀與狂喜，有的只是淡淡的陽光照在前院的水泥地上。再暖一點，會有細小的黃蝴蝶偶然閃現。「麥田捕手」裏面的老師引用了一段話去勸解荷頓。書中說這話出自心理分析家Wilhelm Stekel，也有人說其實Wilhelm Stekel也是再轉述別人的意思。這段話就是：「不成熟的人願意為了偉大的理想而死，成熟的人願意為了謙卑的理由而活下去。」這樣的說話當然並非放諸四海皆準的真理，真的要探索其間的含義會漏洞百出，甚至可以因此而推斷出完全相反的結論。再者，這樣的話也可以給人利用來方便自己，不過我還是願意在今天在這裏引用一下。反正我們不能也不要輕易相信別人的意見；一切總得通過自己親身體驗，方能分辨真偽。太陽一般宇宙性的真理，還得透過個人的三稜鏡而折射出不同的色彩。每一個人的真理都不一樣。奧妙的地方就在這裏。我也只可以分享一下我的而已。